NATO stiprinās sava austrumu flanga aizsardzību ar jaunu struktūru, kas kara gadījumā veicinās strauju spēku pārsviešanu uz Latviju un Igauniju, vēsta aģentūra "Reuters", atsaucoties uz saviem avotiem.
Pašlaik NATO spēki visās trīs Baltijas valstīs un Polijas ziemeļos ir pakļauti štābam Ščecinā. Plānotās izmaiņas uzsver Baltijas valstu stratēģisko nozīmi. Koordinējoties ar NATO, Vācija un Nīderlande ir vienojušās par Minsterē bāzētā vācu–nīderlandiešu korpusa piesaisti Latvijas un Igaunijas aizsardzībai. Pagaidām nav zināms, kad šis lēmums stāsies spēkā un cik daudz karavīru būs pakļauti jaunajam štābam. Korpusa sastāvā pilnā komplektācijā ir 40 000 līdz 60 000 karavīru, lai arī miera laikā tas sastāv no komandstruktūras un specializētajām spējām, piemēram, artilērijas, pretgaisa aizsardzības un mediķiem.
