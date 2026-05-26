Lielbritānijas karaliskās ģimenes rindas kļūst arvien retākas. Karaļnama eksperti uzskata, ka Bekingemas pils cenšas mainīt sabiedrības priekšstatus par monarhiju. Princeses Keitas Midltones (44) atgriešanās darbā britu karaļnamam nevarēja notikt svarīgākā brīdī.
2026. gadā britu karaliskajā ģimenē ir tikai vienpadsmit aktīvi strādājoši locekļi, kuru vidējais vecums sasniedz 70,8 gadus.
Karaļa jaunākais dēls princis Harijs (41) un viņa sieva Megana Mārkla (44) kopš 2020. gada vairs nepilda karaļnama pienākumus. Savukārt karaļa jaunākais brālis princis Endrū (66) vairs nedrīkst publiski pārstāvēt karalisko ģimeni.
Tāpēc 2024. gadā izcēlās pamatīgs satraukums, kad princese Keita paziņoja par onkoloģisku saslimšanu.
“Tas karalisko ģimeni novedis līdz krīzei,” toreiz žurnālā Policy Magazine rakstīja karaliskās ģimenes žurnāliste Patrīcija Trebla. Viņa vilka paralēles ar 1949. gadu, norādot, ka pēdējo reizi britu monarhija tik lielā spiedienā bijusi pirms vairāk nekā 75 gadiem.
“Toreiz situācija bija pārsteidzoši līdzīga šodienai — trimda, slimības un cilvēku trūkums publisko pienākumu veikšanai,” viņa rakstīja.
"Viņi nes visu uz saviem pleciem"
2025. gada sākumā Keita pavēstīja, ka slimība ir remisijā. Tagad, pusotru gadu vēlāk, viņa devusies savā pirmajā ārvalstu vizītē — turklāt viena pati.
Grāmatas Divide and Rule autore Ketrīna Meiere žurnālam People uzsver, ka Keitas atgriešanās notikusi īstajā laikā.
“Viljams un Keita nes visu uz saviem pleciem. Princese Anna un pārējie galvenie karaļnama pārstāvji ir pakļauti milzīgam spiedienam — turklāt neviens no viņiem vairs nav jauns,” viņa norāda.
Meiere uzskata, ka nesenās karaļa Čārlza un princeses Keitas ārvalstu vizītes ir rūpīgi pārdomāts Bekingemas pils gājiens.
Viņa to dēvē par “viens-divi sitienu” — boksa terminu, kas apzīmē divus ātrus sitienus pēc kārtas: vispirms karalis, pēc tam Keita.
“Ja rodas iespaids, ka viņi abi ir atgriezušies un jūtas labi, tas maina sabiedrības uztveri par karalisko ģimeni,” viņa saka.
Bijušā karalienes Elizabetes preses sekretāre Ailsa Andersone žurnālam uzsver, ka princese ļoti labi apzinās savu nozīmi sabiedrībā.
“Viņa zina, ka visa pasaule viņu vēro. Tas ir skaidrs signāls — viņa ir atgriezusies pilnā spēkā,” saka Andersone.
Ceļā uz "ievērojami mazāku" monarhiju
Grāmatas William & Catherine: The Monarchy's New Era autors Rasels Maierss žurnālam Vanity Fair atzina, ka Keitas klātbūtnes nozīmi grūti pārvērtēt.
“Mani pārsteidza, cik ļoti Viljams balstās uz Ketrīnu — profesionāli, personīgi un emocionāli. Vairāki viņu draugi stāstīja, ka laikā, kad Keitai atklāja vēzi, tieši viņa bijusi stiprākā no abiem,” saka Maierss.
Viņaprāt, ģimenes pārdzīvotās grūtības viņus tikai satuvinājušas.
“Viņi sapratuši, cik dārgs ir kopā pavadītais laiks. Iespējams, līdz kļūšanai par karali un karalieni viņiem atlikuši vien daži gadi, un tad viņu dzīve pilnībā mainīsies. Viņi ir atraduši daudz kopīga, kopā pārvarot šos izaicinājumus,” norāda Maierss.
Viņš piebilst, ka abi ir gatavi uzņemties savas nākotnes lomas, lai gan, protams, cer, ka karalis Čārlzs valdīs vēl daudzus gadus.
“Tas balstās savstarpējā atbalstā un apziņā, ka nākotnē viņiem būs jāvada ievērojami mazāka monarhija,” secina Maierss.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu