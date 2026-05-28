Bērnu aizsardzības centrs (BAC) pērn saņēmis vairāk nekā 1700 iesniegumu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā gadu iepriekš, informēja centrā.
BAC 2024. gada publiskajā pārskatā teikts, ka 2024. gadā par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem saņemti un izskatīti 92 dienesta ziņojumi un 679 iesniegumi, kopā 771 iesniegums. Pārskats par pērno gadu vel nav publiskots. Savukārt 2023. gadā saņemts 811 iesniegums, bet 2022. gadā 627 iesniegumi.
Pieaugošais iesniegumu skaits BAC ieskatā apliecina gan pieaugošo sabiedrības uzmanību bērnu drošības jautājumiem, gan arī pieaugošo slodzi speciālistiem, kuri ikdienā pieņem bērna nākotni ietekmējošus lēmumus.
BAC uzsver, ka šādos apstākļos katra speciālista — sociālā darbinieka, pedagoga, policista, medicīnas darbinieka vai bāriņtiesu pārstāvja — savlaicīgai iesaistei un rīcībai ir izšķiroša nozīme bērna dzīvē. Turklāt bērnu tiesību aizsardzībā izšķiroša ir ne tikai profesionalitāte, bet arī cilvēcība, atzīmē centrā. Nereti arī elementārs lēmums, piemēram, vai uzdot bērnam kādu papildu jautājumu un noskaidrot vairāk, var būtiski ietekmēt bērna labsajūtu, uzticēšanos un nākotni, uzsver BAC.
Tādēļ BAC ceturtdien sāk komunikācijas kampaņu "Tavs darbs maina bērna nākotni" sistēmā strādājošo profesionālās pārliecības stiprināšanai. Kampaņas atklāšanas dienā vairākās vietās Rīgā bērnu tiesību aizsardzības jomā strādājošie speciālisti, dodoties uz darbu, sagaidīti ar uzmundrinājuma un novērtējuma vārdiem.
Vienlaikus BAC aicina sabiedrību dalīties ar personīgiem un iedvesmojošiem stāstiem par speciālistiem, kuru profesionālā rīcība, cilvēcība un iesaiste palīdzējusi bērnam sarežģītā situācijā. Stāstus centrs aicina publicēt sociālajos medijos, atzīmējot BAC un izmantojot mirkļbirku #BernaLaba.
Centrā akcentē, ka nepieciešamību pēc spēcīga atbalsta tīkla apliecina ne vien pieaugošais juridisko iesniegumu skaits, bet arī pašu bērnu un jauniešu paustais pašnovērtējums. Kā liecina BAC veiktā Latvijas skolēnu aptauja, lai gan lielākā daļa bērnu kopumā ir apmierināti ar savu dzīvi, nozīmīga daļa tomēr regulāri saskaras ar negatīvām emocijām.
Lielākā daļa jeb 55% skolēnu ikdienā vienmēr vai bieži jūtas uztraukti, trešā daļa jeb 35% vienmēr vai bieži jūtas nomākti, bet 37% vienmēr vai bieži ir noraizējušies.
42% atzīst, ka praktiski nekad vai tikai retos gadījumos zinātu, kur vērsties, ja skolā rodas problēmsituācijas. Aptauja veikta 2024. gadā, iekļaujot 8286 respondentus vecumā no 11 līdz 19 gadiem.
"Šāds emocionālais fons kalpo kā agrīns riska signāls. Būtiski, ka izglītības, medicīnas vai sociālās jomas darbinieki šīs izmaiņas bērna uzvedībā pamana laikus un reaģē, kā arī nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar citām iestādēm," skaidro BAC. Savlaicīga speciālistu iesaiste ir nozīmīga, lai emocionālās grūtības neatstātu ilgstošu ietekmi uz bērna emocionālo un fizisko veselību, mācību sasniegumiem, sociālajām attiecībām un spēju pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā nākotnē, atgādina centrā.
BAC arī akcentē, ka bērnu tiesību aizsardzības sistēmas ilgtspēja lielā mērā ir atkarīga no tajā strādājošo speciālistu attieksmes, izpratnes, profesionālās pārliecības un motivācijas bērna intereses ikdienas darbā ievērot kā prioritāti, nevis tikai formālu likuma prasību.
"Bērna drošība ļoti bieži sākas ar vienu cilvēku, kurš pamana, sadzird un nepaliek vienaldzīgs. Aiz katra lēmuma, telefona zvana, sarunas vai vizītes ir profesionāļi, kuru darbs prasa ne tikai zināšanas, bet arī cilvēcību, drosmi un emocionālu noturību. Tādēļ ir nepārtraukti jāatbalsta to speciālistu zināšanu un prasmju uzlabošana, kuri ikdienā palīdz bērniem justies drošāk un kuru darbs patiesībā veido arī visas sabiedrības nākotni," norāda BAC Atbalsta pakalpojumu departamenta Projekta atbalsta pakalpojumu ieviešanas nodaļas vadītāja Inga Gulbe.
BAC "Eiropas Sociālā fonda Plus" projektā līdz 2030. gadam organizēs virkni izglītojošo un atbalsta pasākumu speciālistiem, lai pilnveidotu viņu profesionālo kompetenci, stiprinātu profesionālo pārliecību, piederību bērnu tiesību aizsardzības jomai un lai veidotu speciālistu vienotu praksi bērnu līdzdalības nodrošināšanai.
