Par svarīgāko un nedēļā aktuālāko, kas šķitis mūsu lasītājiem, zvanot "Latvijas Avīzes" redakcijai.
- Andris Rudzītis Rīgā: "Pievienoju savu ieteikumu vēlēšanu noteikumu maiņai – obligāti jāpārbauda deputātiem garīgā veselība. Citādi, redz, kā pie mums notiek!"
- Andrejs no Madonas: "Apskatīju avīzē, ko virza par jaunajiem ministriem. Dīvaina sajūta. Viens otrs jau ceturtā valdībā, katru reizi savā postenī neatkarīgi no profesijas un izglītības. Kā kārtīgs rekrūtis, kur partija rīkos, tur viņš ies un darīs. Vai ir saprašana vai nav. Partijas mums ķīvējas savā starpā kā kovārņi pie kaudzes. Domāju, pie vainas ir apstāklis, ka mūsu politiskie spēki ir par sīku un praktiski ir grupējumi, kuri "milzīgu domstarpību" dēļ nespēj apvienoties. Gandrīz jāsāk domāt, ka vajadzētu atkal tādu "diktatoru", kurš tautas atmiņā palicis kā cienīts un slavēts saimniecisks vīrs, lai bišķi patricinātu un pakratītu tās partijas."
- Velga Pakalna Valmierā: "Mūsu mīļajai Dievzemītei Latvijai nav raksturīgas postošas zemestrīces un citas dabas katastrofas. Esam nepilni divi miljoni iedzīvotāju, un mūsu cilvēku vidū ir izcili talanti sportā, mākslā, mūzikā un kultūrā, kuri pārliecinoši un droši nes Latvijas vārdu pasaulē. Diemžēl valsti pārvalda pa lielākai daļai nemākulīgi un neprofesionāli politiķi, kuriem pirmajā vietā ir nevis valsts intereses, bet personīgā kabata. Tiem pievienojas kolosāli atalgota, iespaidīga ierēdņu armija, kura nodarbināta ar pārbirokratizāciju un arvien jaunu, nevajadzīgu regulējumu radīšanu. Vēlu nākamajai valdībai ar jauniem vadītājiem nostāties uz valsts attīstības ceļa un domāt par cilveku labklājības celšanu."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Došu padomu visiem čīkstētājiem, kuri "nezina, par ko balsot". Izglītoju nezinīšus – nav jānodod balsis par tiem, kuri lielos ģīmjos izlīmēti pa visu Rīgu. Tā ir tikai naudas izmešana un izputināšana. Kādēļ pasažieriem, sēžot pieturvietā, gaidot transportu, jāskatās uz Šleseru! Lūk, ja būs kāda partija, kura parādīs, ka vērtīgi iztērējusi valsts finansējumu, piemēram, pasūtījusi avīzi lasītājiem pansionātos vai bibliotēkās, par to var vēlēt. Citādi pirms vēlēšanām uz laukiem brauc tikai lielībnieki. Jābalso par tiem, kas tiešām var parādīt, ko praktisku un derīgu izdarījuši sabiedrības labā."
- Arnolds Skirmanis Inčukalnā: "Manuprāt, dažiem politiskajiem darboņiem vajadzētu drīzāk atrasties aiz restēm nekā sēdēt Saeimas solos. Tas pats Briškens – kad bija ministra amatā, satiksmes nozarē tika iztērēti lieli valsts līdzekļi bez rezultāta, bet viņš ir ielikts parlamenta komisijas vadībā!"
- Dzintra Gaile no Gaujienas: "Pirms kāda laika lasīju, ka divi krievu izcelsmes oligarhi plānojot būvēt dzīvojamo kompleksu Berģos, iebraucot Rīgā. Tur diez vai būs mājas latviešu patriotiem, ticamākais, ka veidosies "ģerevņa", kaut arī ar lielām, greznām celtnēm. Kāpēc par to neinteresējas valsts drošības dienesti? Otrs jautājums par Saeimas morālo klimatu. Kā to saprast, ja Armands Krauze, kas atgriezās parlamentā, tiek ievēlēts Saeimas Ētikas komisijā, ja kuru katru brīdi viņam varbūt var celt kriminālapsūdzību!"
- Ārija Rīgā: "Vai kāds kontrolē "Latvijas Pastu" un nosaka tā tarifus? Esmu nestaigājoša, 91 gadu veca pensionāre. Pastnieks četras dienas nedēļā man atnes jūsu avīzi un atnesa arī vēsti, ka pastā guļ man adresēta vēstule. Bet tai man pašai jāiet pakaļ vai to piegādās mājās – par atsevišķu maksu. Kad piezvanīju uz pasta nodaļu, man nosauca summu, par kādu atnesīs vēstuli – 4,99 eiro. Tas ir par daudz attiecībā pret manu pensiju."
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Ja jums ir ierosinājumi par publikāciju tematiem, jautājumi žurnālistiem, viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet pa tālruni 28694988 "Latvijas Avīzes" žurnālistam trešdienās no plkst. 10 līdz 13.
Trešdien, 3. jūnijā, jūs uzklausīs Zigfrīds Dzedulis.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu