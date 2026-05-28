Valsts policijas (VP) amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par šā gada februārī notikušu ceļu satiksmes negadījumu Dobeles novadā, kur kravas transportlīdzekļa vadītājs, neievērojot ceļa zīmes "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts", izraisīja sadursmi ar satiksmes autobusu, kā rezultātā negadījumā cieta autobusa vadītājs un pasažieri. Izmeklēšanā noskaidrots, ka kravas transportlīdzekļa vadītājam nebija transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un notikuma vietā viņš likumsargiem uzrādīja viltotu vadītāja apliecību. Krimināllietas materiāli ir nodoti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē VP.
Šā gada 18. februārī ap pulksten 18.50 Dobeles novadā, Jaunbērzes pagastā, uz autoceļa notika ceļu satiksmes negadījums — kravas transportlīdzekļa un satiksmes autobusa sadursmes rezultātā cieta autobusa vadītājs un pieci pasažieri. Valsts policijā par notikušo tika uzsākts kriminālprocess un aizturēts kravas transportlīdzekļa "Volvo" vadītājs — Indijas pilsonis, kuram izmeklēšanas laikā piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka Indijas pilsonis, 1990. gadā dzimis vīrietis, vadīja Lietuvas Republikā reģistrētu kravas transportlīdzekli "Volvo" sakabē ar piekabi un iebrauca krustojumā ar ceļu Rīga-Liepāja, neizpildot ceļa zīmes Nr. 207 "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts" prasību, kā rezultātā nedeva ceļu un izraisīja sadursmi ar satiksmes autobusu "VDL", kuru vadīja 1973. gadā dzimis vīrietis virzienā no Rīgas uz Liepāju un kuram bija braukšanas priekšroka.
Autobusa vadītājs Valsts policijai izmeklēšanā atklāj, ka negadījuma brīdī, kad kravas transportlīdzekļa vadītājs izbrauca priekšā autobusam, viņi saskatījās un autobusa vadītājs saprata, ka viņam nav iespējas izvairīties no sadursmes. Autobusa šoferis apgalvoja, ka viņš nevarēja braukt pretējā braukšanas joslā, jo tur bija citas automašīnas un viņš nedrīkstēja riskēt ar autobusa pasažieru dzīvībām, tāpēc, paliekot savā joslā,
notika sadursme, kurā vissmagāk cieta pats autobusa vadītājs, kuram bija kāju amputācija un viena no pasažierēm, kurai konstatēts augšžokļa lūzums, deniņu kaulu lūzums un citas traumas.
Notikuma vietā neatliekamo medicīnisko palīdzību šoferim steidzās sniegt sieviete, kura brauca aiz kravas transportlīdzekļa un pēc negadījuma neapjuka. Viņa bija saziņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un darīja visu iespējamo, lai glābtu autobusa vadītāju.
Kravas transportlīdzekļa vadītājam netika konstatēta alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekme. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā tika noskaidrots, ka kravas transportlīdzekļa "Volvo" vadītājs vadīja transportlīdzekli bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, kas noteiktā kārtībā nav iegūtas, un pēc negadījuma uzrādīja Valsts policijas amatpersonai viltotu Apvienoto Arābu Emirātu vadītāja apliecību, kas piešķir tiesības vadīt smagās kategorijas transportlīdzekļus.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par ceļu satiksmes noteikumu vai transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kas vada transportlīdzekli, un ja tās rezultātā cietušajam nodarīts smags miesas bojājums vai tā izraisījusi cilvēka nāvi, un par dokumenta, kas piešķir tiesības vai atbrīvo no pienākumiem, zīmoga vai spiedoga viltošanu, kā arī par viltota dokumenta, zīmoga vai spiedoga realizēšanu vai izmantošanu. Bargākais sods par šādu noziedzīgu nodarījumu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz astoņiem gadiem. Soda apmēru nosaka tiesa.
