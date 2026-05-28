Ceturtdien Ādažu novada dome par domes priekšsēdētāju ievēlēja Gati Miglānu (ZZS).
Par Miglānu nobalsoja visi 14 klātesošie domes deputāti. Kopumā domē darbojas 15 deputāti.
Ādažu domei priekšsēdētāja nebija teju piecus mēnešus — kopš janvāra sākumā no domes priekšsēdētājas amata atkāpās Karīna Miķelsone (LRA).
Šajā laikā domi vadīja vicemērs Miglāns.
Kā vēstīts iepriekš, Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone (Latvijas Reģionu apvienība) 8. janvārī Finanšu komitejas ārkārtas sēdē, kurā bija plānots lemt par pašvaldības 2026. gada budžetu, paziņoja par atkāpšanos no amata.
Miķelsone portālam "lasi.lv" skaidroja, ka lēmumu atkāpties no amata noteikušas vairākas savstarpēji saistītas likumsakarības. Viņa norādīja, ka, stājoties amatā, kopā ar sadarbības partneriem tika parakstīts koalīcijas līgums, taču koalīcijas partneri šo vienošanos ir pārkāpuši.
Viņa uzsver, ka Finanšu komitejas sēdē deputāti pauduši neuzticību sagatavotajam 2026. gada budžeta projektam, aicinot to noraidīt pat bez izskatīšanas. Šādu balsojumu viņa vērtēja kā skaidru signālu, ka koalīcija vairs nav rīcībspējīga, lai pieņemtu ilgtermiņā stabilus un uz attīstības mērķiem balstītus lēmumus. Tāpēc, lai izvairītos no vilcināšanās un novada darba bremzēšanas, viņa pieņēma lēmumu atkāpties, atzīstot, ka šādos apstākļos darbs vairs nevar turpināties produktīvi.
Runājot par iespējamo amata pēcteci, Miķelsone norāda, ka iniciatīvai būtu jānāk no koalīcijas partneriem, kuri pārkāpuši sadarbības līgumu, jo tieši viņiem, iespējams, ir redzējums par turpmāko vadību un atbildības uzņemšanos. Vienlaikus viņa pauž gatavību diskutēt par jauniem koalīcijas vai sadarbības modeļiem, uzsverot, ka svarīgākais ir nodrošināt darba nepārtrauktību un novada mērķu sasniegšanu.
