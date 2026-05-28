Pirms vairāk nekā 140 gadiem aizsākās kāds stāsts, kas izmainīja pasauli. 1886. gadā Benz Patent-Motorwagen kļuva par pirmo automobili pasaules vēsturē. Vizuāli tas atgādināja zirga ratus, bija aprīkots ar viencilindra benzīna dzinēju, tas spēja attīstīt aptuveni 16 km/h un maksāja ap 600 vācu markām — kas tajā laikā bija milzīga summa.
No šī, mūsdienu acīm raugoties, pieticīgā sākuma ir izaugusi viena no ietekmīgākajām auto markām pasaulē — Mercedes-Benz.
GLC daudzus gadus ir bijis populārākais Mercedes-Benz modelis, regulāri ierindojoties pārdošanas topu augšgalā visā pasaulē. Tā bija arī pērn, 2025. gadā, bet nu autobūves pionieri ir nolēmuši spert nākamo soli, prezentējot pilnībā elektrisku GLC versiju, kura radīta, par pamatu ņemot platformu, kas domāta tieši elektroauto izstrādei, tādējādi "izspiežot" no šī auto maksimumu, ko spēj piedāvāt mūsdienu (800 voltu) e-tehnoloģijas.
Šis auto ar vienu uzlādi (tā akumulatora ietilpība ir 94 kWh) spēj veikt līdz pat 713 km, un 10 minūšu laikā "iepumpēt aķī" enerģiju, kas pietiekama 300 km veikšanai. Teiksiet — skan nereāli, bet te nu tas ir, un mēs ar to braucam. GLC spēj ne tikai braukt, bet arī "barot" māju.
Pateicoties divvirzienu uzlādes stacijai tas var nodot elektrību atpakaļ tīklā vai izmantot to mājsaimniecībā.
Salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes iekšdedzes GLC šis ir krietni ietilpīgāks braucamais. Tā riteņu bāze ir par 84 mm garāka, pateicoties tam, auto salonā kājām būs vairāk vietas. Bagāžnieka ietilpība ir 570 litri, bet tas vēl nav viss — vēl viens (mazāks) bagāžnieks ir arī šī auto priekšpusē — tajā ietilps 128 litri! Savukārt, ja nolemsiet ar šo auto vilkt piekabi, GLC vilkšanas jauda ir iespaidīgas 2,4 tonnas.
Pirmais, kam pievērsīsiet savu uzmanību, iekāpjot šī auto salonā, ir MBUX Hyperscreen ekrāns — tas ir teju metru garš (99,3 cm jeb 39,1 colla)! Šis ir līdz šim lielākais Mercedes-Benz radītais digitālais panelis. Apvienojumā ar ambiento apgaismojumu, kas izgaismo pat panorāmas jumtu, atrodoties pie GLC stūres, var sajusties teju kā mājās.
Lielākā daļa ražotāju runā par jaudu, tehnoloģijām vai cenu, bet ar šo konceptu Mercedes mēģina nostāties citā līmenī — auto kā personīga telpa, nevis tikai transportlīdzeklis.
Ražotāja vadmotīvs ir — ka iekāpjot Mercedes, tev jārodas tādai pašai drošības, komforta un piederības sajūtai kā mājās.
GLC patiešām var saukt par datoru uz riteņiem. Šim auto (atkarībā no komplektācijas) ir līdz pat 10 kamerām, 5 radariem un 12 ultraskaņas sensoriem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu precīzu un drošu vadītāja asistentu darbību.
Savukārt MB.OS operētājsistēma, kuru darbina īpaši jaudīgs dators ar spēju veikt līdz pat 254 triljoniem operāciju sekundē, apvieno un kontrolē visas auto funkcijas — no multimedijiem līdz autonomajai braukšanai un uzlādei. Tā izmanto mākslīgo intelektu, lai mācītos no vadītāja paradumiem, pielāgotos apstākļiem un pieņemtu lēmumus reāllaikā, padarot braukšanas pieredzi vēl drošāku un intuitīvāku.
Jaunā GLC gaita un manevrētspēja ir apbrīnojama. Savu artavu tam ir devusi gan adaptīvā pneimatiskā piekare, kas aizgūta no Mercedes-Benz S-klases, kā arī aizmugurējo riteņu stūrēšanas sistēma, kas spēj tos pagriezt līdz pat 4,5 grādiem. Un, protams, GLC 400 4MATIC 360 kw (483 ZS) arī liek sevi manīt — dinamika ir neaizmirstama (4,3 sek līdz 100 km/h).
Veidojot šī auto izskatu, MB ir centies saglabāt klasiskās Mercedes SUV proporcijas, bet modernā interpretācijā. Īpašs akcents ir šī izgaismotā radiatora reste, kas kalpo kā vizītkarte jaunajai GLC sejai.
