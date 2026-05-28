ASV prezidents Donalds Tramps šonedēļ paziņoja, ka ikvienā kopīgā lēmumā ar Irānu virknei lielākoties musulmaņu apdzīvotu valstu vajadzētu pievienoties tā dēvētajiem Ābrahāma jeb Ābrama līgumiem, ar kuru palīdzību vairākas valstis jau ir normalizējušas attiecības ar Izraēlu.
Trampa paziņojums ir izsaucis apjukumu un bažas, ka šāda prasība ne tikai netiks uztverta ar sajūsmu, bet vēl vairāk apgrūtinās iespējas vienoties ar Teherānu par konflikta izbeigšanu Tuvajos Austrumos.
Dīvaini piemēri
Paziņojumā sociālajos medijos Tramps pirmdien pavēstīja, ka sarunas ar Irānu uz priekšu virzās labi, kā arī pieprasīja, lai sešas musulmaņu valstis normalizē attiecības ar Izraēlu, kā to 2020. gadā izdarīja Bahreina, Apvienotie Arābu Emirāti, Sudāna un Maroka. Vēlāk šīm valstīm pievienojās arī Kazahstāna. ASV prezidents pauda, ka "pēc visa Savienoto Valstu paveiktā darba" Saūda Arābijai un Katarai vienošanos ar Izraēlu vajadzētu noslēgt obligāti, tāpat viņš pieminēja arī Ēģipti, Jordāniju, Pakistānu un Turciju. "Vienu vai divus" atteikumus Tramps esot gatavs pieņemt, tomēr vairumam šo valstu viņa rosinājumam vajadzētu piekrist. Viņš piebilda, ka attiecības ar Izraēlu varētu normalizēt arī Irāna. Apskatnieki norāda, ka Trampa paziņojumā nesaprotamu iemeslu dēļ ir pieminētas valstis, kuras Izraēlu jau ir atzinušas. Ēģipte miera līgumu ar Izraēlu noslēdza 1979. gadā, bet Jordānija – 1994. gadā. Diplomātiskās attiecības ar Izraēlu ir arī Turcijai, lai arī tās pēdējos gados ir pasliktinājušās. Savukārt Irānas un Izraēlas izlīgums ir tāda pati fantāzija kā Tuvo Austrumu "Rivjēra" nopostītajā Gazas joslā, vērtē telekanāls CNN. Atsevišķs jautājums ir par Saūda Arābijas un Pakistānas gatavību vienoties ar Izraēlu. Trampa administrācija Saūda Arābijas dalību Ābrahāma līgumos vienmēr ir uzskatījusi par īpaši nozīmīgu, atgādina apskatnieki. Progress šajā jautājumā tomēr apstājies, kopš 2023. gadā Gazas joslā izcēlās Izraēlas un teroristiskā grupējuma "Hamās" karš. Rijāda ir likusi skaidri saprast, ka attiecības ar Izraēlu normalizēs tikai tādā gadījumā, ja redzēs nepārprotamu progresu ceļā uz Palestīnas valsti. Izraēlu pašlaik nevēlas atzīt arī Pakistāna, kas sarunās ar Irānu ir ieņēmusi vidutājas lomu. Pakistānas nostāju varētu ietekmēt tieši Saūda Arābijas spertie soļi, prognozē apskatnieki. "Islāmābāda varētu izmantot Rijādas lēmumu kā politisku aizsegu," intervijā raidorganizācijai "Deutsche Welle" norādīja politikas analītiķis Raza Rumi. Tas tomēr jebkurā gadījumā būtu sarežģīti.
"Pakistāna nav arābu monarhija. Tai ir iekšpolitika, reliģiskās partijas, mediju ekosistēma, un sabiedrības pieķeršanās Palestīnai padara normalizāciju daudz sarežģītāku,"
skaidroja eksperts. Trampa izvirzītā prasība var apdraudēt arī iespēju panākt mieru ar Irānu, vērtē izdevums "Politico". Ja ASV prezidents neatteiksies no šīs prasības, musulmaņu valstu valdības drīzāk varētu atteikties no savas vidutāja lomas, nevis riskēs saniknot savus pilsoņus, piekrītot izlīgumam ar Izraēlu.
Rīcības motīvi
Ābrahāma līgumu 2020. gadā ar Izraēlu noslēdza vispirms Apvienotie Arābu Emirāti un Bahreina, bet pēc tam arī Sudāna un Maroka. Šīs diplomātiskās, ekonomiskās un drošības vienošanās tika panāktas ar Trampa pirmās administrācijas starpniecību. Jau Trampa otrā termiņa laikā šiem līgumiem pievienojās arī Kazahstāna, kurai gan pirms tam jau bija diplomātiskās attiecības ar Izraēlu. Ābrahāma līgumus Trampa padomnieki uzskata par vienu no viņa pirmā termiņa lielākajiem panākumiem. ASV prezidents nav slēpis vēlmi šajā procesā iesaistīt arī citas valstis. Apskatnieki tomēr uzskata, ka pašlaik nav piemērots brīdis šādiem aicinājumiem. Sarunas ar Irānu jau tā ir sarežģītas, un tās vēl vairāk var apgrūtināt mēģinājumi panākt vēl vienu Trampa mērķi. Nav īsti skaidrs, kāpēc ASV prezidents tieši šobrīd nācis klajā ar šādu iniciatīvu. Starp iespējamiem skaidrojumiem tiek pieminēta Trampa vēlme panākt ievērojamus pārkārtojumus Tuvajos Austrumos. Citi apskatnieki pieļauj, ka ASV prezidents šādā veidā mēģina pārliecināt Izraēlu piekrist mieram ar Irānu, ņemot vērā, ka vienošanās noteikumi Izraēlas sabiedrību varētu neapmierināt. Iespējams, ka Tramps šādā veidā mēģina nomierināt to Republikāņu partijas spārnu, kas uzskata, ka viņš Irānai sarunās pārlieku piekāpjas. Tāds viedoklis izskanējis arī Tuvo Austrumu arābu valstīs.
Tā ir gudra taktika, lai nomierinātu kritiķus, bet vienošanās tekstā šī iniciatīva iekļauta netiks, intervijā izdevumam "Politico" prognozēja kādas arābu valsts diplomāts, kas vēlējās palikt anonīms. Trampa kritiķi tikmēr uzskata, ka republikāņu prezidents ar šāda paziņojuma palīdzību mēģina novērst uzmanību no lēnā progresa sarunās ar Irānu. Baltais nams savukārt vērš uzmanību uz 2020. gada vienošanās sniegtajām iespējām. "Ābrahāma vienošanās ir sniegusi milzīgu ekonomisku labumu visām iesaistītajām valstīm un atļāvusi vēsturisku sadarbību, tādēļ tā būtu dabisks papildinājums miera līgumam starp Savienotajām Valstīm un Irānu," paziņoja Baltā nama preses pārstāve Anna Kellija.
