Ceturtdien Latvijā no jauna pieņemsies spēkā ziemeļrietumu vējš, tā ātrums brāzmās tikai mazliet atpaliks no trešdien pieredzētā, brīdina sinoptiķi.
Valsts lielākajā daļā vēja ātrums brāzmās sasniegs 14-19 metrus sekundē (m/s). Diena būs daļēji saulaina, mākoņaināka valsts austrumos. Daudzviet īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona negaiss un krusa.
Maksimālā gaisa temperatūra būs +12..+16 grādi.
Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, spīdēs saule un ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 20 m/s. Gaiss iesils līdz +14 grādiem. Galvaspilsētā no dienas vidus līdz vakaram būs spēkā meteorologu izsludinātais dzeltenās pakāpes brīdinājums par stipru vēju.
Rietumos no Latvijas saglabājas liels anticiklons, austrumos — ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1016 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
Vēja postījumi trešdien
Trešdien līdz plkst. 19 uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 saņemti 111 pieteikumi par spēcīgā vēja radītajiem postījumiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Lielākoties vējš uz ceļa braucamās daļas nogāzis kokus, četros gadījumos Rīgā koks nokritis uz automašīnas. Vienā gadījumā Rīgā koks dzīvojamai mājai atrāvis jumta segumu. Preiļos kāds koks nokritis uz automašīnas un dzīvojamās mājas.
Visvairāk izsaukumu — 34 — saņemti Rīgā, savukārt Rīgas reģionā — 29. Latgalē saistībā ar vēja postījumiem saņemti 27 izsaukumi, Vidzemē — desmit, Zemgalē — deviņi un Kurzemē — divi. Latgalē lielākā daļa izsaukumu saņemti Preiļu novadā, savukārt Rīgas reģionā — Ropažu novadā.
Aģentūra LETA novēroja, ka Vecrīgā, pie Latvijas Bankas ēkas ieejas, nogāzies koks. Tā zari un stumbra daļa nogāzušies uz ietves, un notikuma vieta norobežota ar brīdinājuma lentēm.
