Kiberdrošības eksperts un programmētājs Elviss Strazdiņš uzskata, ka Iekšlietu ministrijas iecere atvēlēt 600 000 eiro vietnes 112.lv uzlabošanai nav pietiekami pamatota. Viņaprāt, tik apjomīgu summu šādam projektam ir grūti attaisnot, vēsta 360TV Ziņas.
Iekšlietu ministrijā skaidro, ka līdz šim mājaslapa netika plānota kā risinājums masveida sabiedrības apziņošanai. "Integrējot vietni ar šūnu apraides risinājumu, pīķa slodzes krasi auga. Tomēr šūnu apraides ieviešanas projekta ietvaros veikt arī 112.lv uzlabojumus nebija iespējams ne atvēlētā laika, ne finanšu ierobežojumu dēļ," norāda ministrijā.
Šobrīd netiek plānota pilnīga esošās lapas pārstrāde, bet gan tās arhitektūras uzlabojumi. "Plānotie darbi ietvers sistēmas veiktspējas, mērogojamības un drošības risinājumu pilnveidošanu. Tāpat veiksim būtiskus uzlabojumus mobilajā lietotnē gan Android, gan iOS platformās, kas pozitīvi ietekmēs arī vietnes darbības ātrumu. Lietotnē optimizēsim paziņojumu un kešatmiņas darbību, kas ir kritiski svarīgi tieši krīzes situācijās, kad iedzīvotājiem var nebūt pieejams stabils internets. Noslēgumā, protams, veiksim arī apjomīgus drošības un veiktspējas testus," skaidro ministrijas pārstāvji.
Ministrija uzsver, ka absolūti lielākā finansējuma daļa tiks novirzīta jaunas aparatūras un infrastruktūras iegādei, jo pašreizējā tehniskā jauda ir nepietiekama. Līdzekļi esot nepieciešami, lai vietne krīzes brīdī spētu vienlaikus apkalpot līdz pat 200 000 pieprasījumu.
Eksperts Elviss Strazdiņš atzīst – ņemot vērā, ka runa ir par kritiskās infrastruktūras servisu, teorētiski šādu summu pamatot ir iespējams, taču pietrūkst caurskatāmības. "Gribētos redzēt detalizētāku tāmi. Jebkurš izstrādātājs, kurš redzētu pašreizējo skaidrojumu, teiktu, ka viņš to var izdarīt lētāk," uzsver Strazdiņš.
"Es teiktu tā – iedodiet 100 000 eiro, un tā lapa bez problēmām apkalpos 200 000 klientu," rezumē Strazdiņš.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu