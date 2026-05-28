Šā gada 24. maijā Valsts policija (VP) privātmājā Baložos, Ķekavas novadā, atrada 1991. gadā dzimuša vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess un, aizdomās par veikto noziedzīgo nodarījumu, aizturēts 1984. gadā dzimis vīrietis. Valsts policija vērsās tiesā ar ierosinājumu personai piemērot apcietinājumu, taču tiesa atteica šāda drošības līdzekļa piemērošanu, informē VP.
Šā gada 24. maijā kādā privātmājā Baložos, Ķekavas novadā, tika atrasts 1991. gadā dzimuša vīrieša līķis ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka alkoholisko dzērienu lietošanas laikā izcēlies konflikts, kas pāraudzis fiziskā konfliktā, un 1984. gadā dzimušais vīrietis vairākas reizes sadūra 1991. gadā dzimušo vīrieti, kurš gāja bojā notikuma vietā.
Aizdomās par minētā nozieguma izdarīšanu tajā pašā dienā likumsargi aizturēja 1984. gadā dzimušu vīrieti. Viņš iepriekš nav nonācis policijas redzeslokā.
Valsts policija, izvērtējot kriminālprocesa materiālus un aizdomās turētā personību, 26. maijā vērsās Rīgas rajona tiesā ar ierosinājumu piemērot vīrietim apcietinājumu, taču
tiesa nolēma atteikt piemērot drošības līdzekli apcietinājumu. Vīrietim piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Šobrīd kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana, ir noteiktas ekspertīzes, un tiek skaidroti notikušā apstākļi.
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 116. panta — par personas tīšu prettiesisku nonāvēšanu (slepkavību). Par šāda nozieguma izdarīšanu likumā paredzēts sods — mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divdesmit gadiem ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.
