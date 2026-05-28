Šomēnes Valsts policijas (VP) Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas nosūtīja prokuratūrai kriminālprocesu kriminālvajāšanas uzsākšanai lietā, kurā izmeklēta vairāku automašīnu bojāšana Daugavpilī, proti, riepu pārduršana 17 automašīnām un priekšējā luktura izsišana. Likumsargi par šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu aizturēja 1987. gadā dzimušu vīrieti. Piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums, informē VP.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas 2026. gada 19. martā uzsāka kriminālprocesu pēc iepriekš saņemtas informācijas par to, ka Daugavpilī nezināma persona bojājusi automašīnu "Audi Q8", izsitot tās priekšējo lukturi. Automašīnas īpašniekam radīti zaudējumi 2000 eiro apmērā. Izmeklēšanas gaitā likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu un aizdomās par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu aizturēja 1987. gadā dzimušu vīrieti.
Veicot izmeklēšanu minētajā kriminālprocesā, likumsargi noskaidroja aizturētā vīrieša saistību arī ar citiem noziedzīgiem nodarījumiem Daugavpilī. Noskaidrots, ka vīrietis ir saistīts vēl ar 17 gadījumiem, kuros bojāta sveša manta, proti, pārdurtas automašīnu riepas.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem uzsāktie kriminālprocesi tika apvienoti vienā izmeklēšanā un kvalificēti pēc Krimināllikuma 185. panta 1. daļas, proti, par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu.
2026. gada 20. maijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret 1987. gadā dzimušo vīrieti.
