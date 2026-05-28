Šajā nedēļas nogalē 760. dzimšanas dienu svinēs Jelgava, pilsētas svētki arī Līgatnē, Kandavā, Rojā, Ķegumā, tāpat svētku svinības sāk Bauskas novads, Jūrmalā norisināsies jau tradicionālie Kūrorta svētki, bet Rūjiena visus aicina uz Saldējuma svētkiem.
Jelgava ar devīzi "Iezīmē Jelgavu krāsās!" svin savu 760. dzimšanas dienu. Jau tradicionāli maija pēdējā nedēļā plānotas dažādas aktivitātes, tomēr svētku kulminācijas pasākumi gaidāmi no 30. maija līdz 1. jūnijam. 30. maijā plkst. 18 Lielajā ielā svētku gājiens, bet Hercoga Jēkaba laukumā uzstāsies: plkst. 19.30 Ginta Krievkalna un muzikālā apvienība "Vintāža", plkst. 21 Fiņķis, plkst. 22.30 "Jumprava", bet tieši pusnaktī un līdz pat 2 naktī "Tranzīts".
"Zem zelta ozola zariem. Būt karaliski Rundāles laikā" – ar šādu moto šovasar Bauskas novada svētki norisināsies Rundāles apvienības pārvaldes teritorijā, aicinot ceļot laikā, lai iepazītu ne tikai Rundāles pili, bet arī mazāk zināmas vēsturiskas vietas. Svētku vadmotīvs būs karaliskuma un greznības simbols – kronis vai vainags. Mākslinieces Brigitas Strodas veidotais greznais kronis "Zemgale" ceļos uz katru pasākuma norises vietu, lai savītu notikumus greznā vainagā.
30. maijā svētki iesāksies Rundāles multifunkcionālā centra brīvdabas amfiteātrī, kuru rotā unikāls saules pulkstenis "Rundāles laiks". Dienas gaitā būs Latvijas vīndaru svētki, amatierkolektīvu un Aijas Vītoliņas svētku koncerts. Savukārt 31. maijā Bērsteles muižas kaķa piedzīvojumi vedīs košos piedzīvojumos kopā gan ar Bauskas novada amatierkolektīviem, gan ar viesiem.
Jau 29. maijā svētku svinības ar devīzi "Kandavā kā karuselī" sāks Kandava, kad visas dienas garumā Armanda Krauliņa basketbola laukumā būs
Turības Universitātes kauss FIBA 3x3 starptautiskais turnīrs. Vakarā plkst. 22.30–2.00 Vecpilsētas promenādē pilsētas disko karuselī liks griezties "100. debija" un DJ Japānis. 30. maijs jau plkst. 6 no rīta sāksies ar makšķerēšanas un spiningošanas sacensībām Abavā. Dienas gaitā gaidāms gan Bruņinieku kauss – bokss un K-1 cīņas, gan dažādas aktivitātes ģimenēm.
Plkst. 19.30 visi aicināti uz svētku gājienu, bet no plkst. 20 uz svētku lielkoncertu Kandavas brīvdabas estrādē "Ozolāji" aicina duets Inese Ērmane & Havjers Fernandess ar grupu "Los Nens" un Atis Ieviņš ar grupu "The Rock Brothers".
30. maijā Jūrmala aicina uz Kūrorta svētkiem, kas šoreiz pilsētu atklās plašāk nekā citus gadus. Pirmo reizi svētku programma aptvers ne tikai ierasto centra kodolu, bet izskanēs arī Ķemeros. Svētku diena sāksies Ķemeru kūrorta parkā, kur pie rotondas uz Mīlestības saliņas plkst. 11 uzstāsies starptautisku atzinību guvušais pianists Andrejs Osokins.
Dienas turpinājumā svētku dzīve koncentrēsies Dubultos, Majoros un Dzintaros. Dubultu stacijā apmeklētājus gaidīs mūsdienīgas, vizuāli saistošas aktivitātes – mākslīgā intelekta foto un video stacijas, kā arī apgrieztās realitātes foto stūris. Savukārt Majoros svētku noskaņu veidos ielu ēdienu zona, saldējuma kafejnīca, brīvdabas spēles un dažādas aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Horna dārzā darbosies izglītības pilsētiņa "Mācies Jūrmalā!", kur visas dienas garumā būs skatāmi bērnu un jauniešu priekšnesumi, notiks radošas aktivitātes un sportiskas norises. Pie Dzintaru koncertzāles apmeklētājus gaidīs mājražotāju un amatnieku tirdziņš, kā arī ārvalstu vēstniecību un Jūrmalas sadraudzības pilsētu stendi. Savukārt lielo leļļu–zirgu gājieni, kas vairākas reizes šķērsos svētku norises vietas, programmai piešķirs teatralitāti un īpašu vizuālo pievilcību. Dzintaru Mežaparka stāvlaukumā visas dienas garumā notiks Jūrmalas čempionāts 3x3 basketbolā – laukumā satiksies gan jaunākās, gan vecākās grupas. Vakarpusē svētku kulminācija pārcelsies uz Majoru pludmali, kur uz lielās skatuves satiksies "Kautkaili", "Bet bet", "Astro’n’out" un "Jumprava".
30. maijā Rūjiena aicina smelties dzīvesprieku Saldējuma svētkos. Jau no plkst. 9 līdz 15 Rūjienas estrādes teritorijā norisināsies vērienīgs amatnieku un mājražotāju darinājumu tirdziņš. Plkst. 11–11.30 Rūjienas ielās varēs vērot krāšņu moto parādes braucienu, kas noslēgsies Rūjienas estrādē. Dienas laikā estrādi pieskandinās "Dimantiņi", "Notiņas", grupa "Devīze" un Markuss Daniels Kolosovs. Svētku lieldraugs SIA "Rūjienas saldējums" būs sarūpējis īpašus garšu piedzīvojumus – saldējuma degustēšanu un pirkšanu tieši pie fabrikas. Vakara pusē estrādes skatuvi pārņems Latvijā iemīļoti mākslinieki, nodrošinot kārtīgu enerģijas lādiņu līdz pat rītausmai. Uz vienas skatuves kāps gan šarmantā Atvara, gan Sudrabu Sirds, skatuvi rībinās Miks Galvanovskis ar grupu, bet balli spēlēs grupa "Sapieri" un Nikolajs Puzikovs.
