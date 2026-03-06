Irānas pretgaisa aizsardzības un raķešu spējas ir pilnīgi vai lielākoties iznīcinātas, ceturtdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Viņu zenītieroču vairs nav. Tātad viņiem nav gaisa spēku. Viņiem nav pretgaisa aizsardzības. Visas viņu lidmašīnas ir iznīcinātas," sacīja Tramps.
Viņš piebilda, ka ir iznīcināti 60% Irānas raķešu un 64% raķešu palaišanas iekārtu.
"Tikko viņi palaiž raķeti, četru minūšu laikā tiek trāpīts raķešu palaišanas iekārtai," sacīja Tramps.
Šo informāciju nebija iespējams pārbaudīt pēc neatkarīgiem avotiem.
Vašingtona iepriekš nosauca Irānas raķešu programmu kā svarīgu kara mērķi līdztekus Irānas kodolprogrammai un kara flotei.
ASV Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) vadītājs admirālis Breds Kūpers ceturtdien preses konferencē pateica, ka Irāna tagad raida ievērojami mazāk raķešu.
"[Irānas] ballistisko raķešu uzbrukumu skaits ir samazinājies par 90% kopš pirmās dienas. Dronu uzbrukumu skaits samazinājies par 83% kopš pirmās dienas," sacīja Kūpers.
ASV nogremdējušas vairāk nekā 30 Irānas kuģus
ASV ir nogremdējušas vairāk nekā 30 Irānas kuģus notiekošā kara laikā, bet Irānas ballistisko raķešu un dronu uzbrukumu skaits ir ievērojami samazinājies, ceturtdien paziņoja ASV admirālis Breds Kūpers.
"Mēs tagad esam [nogremdējuši] vairāk nekā 30 kuģus, un dažu pēdējo stundu laikā mēs trāpījām Irānas dronu bāzeskuģim, kas bija apmēram Otrā pasaules kara laika aviācijas bāzeskuģa lielumā. Kamēr mēs runājam, tas deg," preses konferencē sacīja Kūpers.
"[Irānas] ballistisko raķešu uzbrukumu skaits ir samazinājies par 90% kopš pirmās dienas. Dronu uzbrukumu skaits samazinājies par 83% kopš pirmās dienas," sacīja Kūpers, kura vadītās Centrālās pavēlniecības (CENTCOM) pārziņā ir ASV bruņotie spēki Tuvajos Austrumos.
ASV kopā ar Izraēlas spēkiem 28. februārī sāka masīvu gaisa triecienu kampaņu pret Irānu. Irāna ir atbildējusi, raidot trieciendronus un raķetes uz citām reģiona valstīm.
Irānas ballistisko raķešu spēju un tās karaflotes iznīcināšana ir divi no galvenajiem mērķiem šajā militārajā kampaņā, kuru ASV nosaukušas par operāciju "Episkais niknums" ("Operation Epic Fury").
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu