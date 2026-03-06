Latvijas basketbola izlasei divos nepatīkamajos zaudējumos Pasaules kausa kvalifikācijā Polijai iepriecinošākais bija Artūra Strautiņa sniegums.
Novembrī atgriezies pēc ceļgala krustenisko saišu traumas, 27 gadus vecais uzbrucējs demonstrē karjeras labāko basketbolu.
Sporta sabiedrībā reizēm saka – labāk zaudēt pārliecinoši nekā pēdējās sekundēs. Es gan šādai tēzei nepiekrītu, bet kādas ir tavas domas?
A. Strautiņš: Dīvaini dzirdēt, ja kāds domā, ka foršāk zaudēt ar mīnus 20. Neviens neiet uz spēli, lai zaudētu, pirmajā bijām ļoti tuvu uzvarai. Abi iznākumi vienlīdz sāpīgi.
Tortonas klubā spēlē kopā ar Polijas izlases centru Dominiku Oleiničaku. Viņš pēc šiem mačiem tevi mierināja vai pasmējās, ka izģērba latviešus?
Uz Itāliju lidojām vienā reisā, mazliet parunājām. Neteiktu, ka viņi mūs izģērba, bet labi spēlēja, īpaši otrajā mačā ātri ieguva pārsvaru un mums grūti bija tikt atpakaļ. Oleiničaks arī klubā labi cīnās zem groza, viņš bija liels iemesls, kāpēc mums tik slikti gāja ar uzbrukuma bumbām. Pats biju šokā, ka pirmajā spēlē ieguvām tikai divas.
No poļu sākumsastāva viņš vienīgais ir augumā virs diviem metriem. Kā tu skaidro, ka mums cīņā par bumbām bija tik vājas sekmes?
Grūti pateikt, varbūt brīžiem nenospēlējām līdz galam, palaidām garām, neatbloķējām, arī veiksme mazliet bija viņu pusē, kad bumba ielēca rokās. Poļu treneris Igors Miličičs uz to liek akcentu, atceros, kad viņš strādāja Itālijā, tad komandas arī daudz skrēja un agresīvi cīnījās par atlēkušajām bumbām.
Vai Sito Alonso basketbols, taktiskās prasības ir sarežģītas?
Uz novembra spēlēm nebiju, dzirdēju, ka tur vairāk (bija jaunas lietas). Man bija trīs treniņi pirms spēles, asistenti izstāstīja par kombinācijām, jau pirmajā dienā zināju praktiski visu, ko darām pie sāna auta, gala auta. Nebija tik grūti saprast. Arī klubos mainās treneri un ir ātri jānoreaģē. Bet skaidrs, ka trenerim nav viegli šādos logos, vasarā būtu citādi.
Laikam nevar noliegt, ka laukumā bija redzams – Polijas izlasei treneris ir piecus gadus, bet mums dažus mēnešus.
Noteikti Polijai vieglāk spēlēt, jo ar šo treneri strādā jau ilgu laiku, atnāc un zini, ko viņš prasa no komandas, no katra spēlētāja. Taču negribu attaisnoties ar to, ka mums jauns treneris, gatavojāmies un ar katru dienu sapratāmies vairāk, spēlētāji jau ir tie paši, kas iepriekš. Nepaveicās, pirmajā spēlē bijām tuvu. Zaudējām visa komanda, nevis daži spēlētāji vai treneris.