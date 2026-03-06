Valdība ceturtdien ārkārtas sēdē, kas noritēja aptaujas kārtībā, nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Ārlietu ministrijai (ĀM) sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) uzdots nodrošināt Latvijas valstspiederīgajiem nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" organizētus repatriācijas reisus un evakuāciju no attiecīgā reģiona. Vienlaikus ĀM, ja nepieciešams, jānodrošina Latvijas valstspiederīgo evakuācija no AAE ar sauszemes transportu uz AAE kaimiņvalstīm.
Valdība lēma, ka aviopasažierim līdzmaksājums biļetes iegādei "Air Baltic" organizētajam repatriācijas reisam ir 350 eiro. ĀM norāda, ka viena aviācijas reisa kopējās izmaksas, pamatojoties uz "Air Baltic" sniegto informāciju, plānotas aptuveni 150 000 eiro, rēķinot, ka vienā avioreisā varētu būt 150 personas, vidēji vienas personas transporta izdevumi varētu maksāt ap 1000 eiro. Patlaban tiek plānots nodrošināt līdz pieciem repatriācijas avioreisiem.
Attiecībā uz sauszemes transporta izmantošanu patlaban tiek rēķināts, ka vienas personas transporta izdevumi varētu veidot ap 50 eiro, paredzot to 40 personām, kopā par vienu sauszemes reisu veidojot 2000 eiro.
Kopējie izdevumi 752 000 eiro apmērā tiks segti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
"Air Baltic" repatriācijas lidojumu no Dubaijas uz Rīgu plāno izpildīt piektdien, 6. martā, uzsverot, ka ir gatava operatīvi rīkoties, tostarp nepieciešamības gadījumā pielāgot lidojumu grafiku un veikt papildu lidojumus.
