Sabiedrības iniciatīvu platformā "Manabalss" iesniegts priekšlikums aizliegt Latvijā "halal" – veidu, kādā musulmaņi kauj mājlopus saskaņā ar islāma prasībām.
Ierosmes autori to raksturo kā īpaši nežēlīgu, daļai šis ir vēl viens iemesls vērsties arī pret reliģiju – sak, šodien griež rīkli aitām, bet rīt – galvas cilvēkiem.
Interesanta nianse ir tā, ka iniciatīva paredz aizliegt tieši "halal" kaušanu, bet nevēršas pret jūdaistu piekopto "košer" kaušanu, kas tehniski tāda pati. Iniciatīvas pārstāvji ir pērn reģistrētā biedrība "Pārmaiņas Latvijā", tās valdē darbojas Elita Brice un Dāvids Zalāns. Zalāns savā mājaslapā norādījis, ka uzstāda saules paneļus, sauc sevi par pētniecisko žurnālistu, esot konsultējis ministrijas un Eiropas Komisijas institūcijas.
Nežēlīgi vai cieņpilni?
"Halal" un arī "košer" kaušanā dzīvniekam ar ļoti asu nazi pārgriež rīkli un notecina asinis. Latvijā šāda rituālā kaušana ir atļauta tikai ar apdullināšanu pēc grieziena, kas šķiet visai bezjēdzīgi. Iniciatīvas iesniedzēji uzskata, ka "halal" kaušana vērtējama kā īpaši nežēlīga un tai nav nekāda praktiska vai zinātniska pamatojuma. Šī metode ir aizliegta Norvēģijā, Zviedrijā, Dānijā, Šveicē un Islandē. "Ar parasto kaušanas metodi dzīvnieks tiek apdullināts pirms nokaušanas. Savukārt "halal" kaušana notiek, pie samaņas esošam dzīvniekam pārgriežot jūga vēnas un miega artērijas. Tikai pēc grieziena izdarīšanas mājlops tiek apdullināts un atstāts pakārtā stāvoklī līdz pilnīgai asiņu iztecēšanai no kautķermeņa," skaidro aizlieguma aizstāvji.