Šonedēļ kanālā "STV Pirmā!" ar jaunu sezonu atgriezies raidījums "Dāmu projekts". Arī šajā sezonā radio "Skonto" balss un žurnāliste Rita Paula aicinās Latvijā pazīstamas dāmas un sieviešu labbūtības ekspertes uz sarunu, kurā diskutēs par sievietes dzīves brieduma gadiem. Jaunajā sezonā būs gaidāmas arī jaunas raidījuma rubrikas, kā arī sarunas ar daudzām iedvesmojošām sievietēm. Šī raidījuma idejas autore un režisore ir Kristīne Jansone, kurai bija svarīgi radīt kvalitatīvu saturu sievietēm, kas būtu patiess un iedvesmojošs. Šajā sarunā par raidījuma ideju, sieviešu kopienām, aizspriedumiem, novecošanu, iekšējo mieru.
Pie skatītājiem pirms pāris dienām nonākusi "Dāmu projekta" jaunā sezona. Varbūt varat pastāstīt par šī raidījuma pirmsākumiem un ideju?
Kristīne Jansone: Patiesībā mums vajadzēja pusotru gadu, lai šis raidījums nonāktu ēterā. Ideja radās brīdī, kad sapratu, ka man ir garlaicīgi izmantot saturu medijos, kur dažādas kolosālas meitenes stāsta, kā dzīvot, ēst, krāsoties, sportot. Man nebija interesanti vērot šo saturu, jo sapratu, ka šīm jaunajām meitenēm ir divreiz mazāka pieredze un gadu nekā man. Tajā brīdī aizdomājos – vai tiešām esmu palikusi veca? Sāku domāt, cik man ir gadu un cik daudz man ir palikušas iespējas. Domāju, cik ceļojumos vēl varētu paspēt aizbraukt, cik grāmatas izlasīt. Vai varu atļauties lasīt visu pēc kārtas, jo laika paliek aizvien mazāk. Sajutos kā Alise Brīnumzemē, kas lien truša alā, kura kļūst aizvien šaurāka. Vairs nestrādā tas, kas ir strādājis iepriekš. Ir jāatrod jauni horizonti, kuros rast iedvesmu, piepildījumu un harmoniju. Mēs mūsdienās dzīvojam un strādājam ilgāk, tāpēc novecot īsti vairs arī nav atļauts. Pēc profesijas esmu režisore, kura visu mūžu ir praktiski nostrādājusi televīzijā. Sapratu, ka ir jātaisa raidījums dāmām. Centos atbildēt sev uz jautājumu, kā kļūt par dāmu, uz kuru visi skatās ar apbrīnu. Tādējādi arī radās ideja par raidījuma nosaukumu "Dāmu projekts". Kā man kļūt par to, kas es būtībā jau esmu? Nevajadzētu šajā vecumā kļūt par smieklīgu vecu Bārbiju. Pat ja sievietei izdodas uzturēt savu ķermeni labā formā, viņa tāpat kļūst veca. Man ir daudzas draudzenes, kuras mani iedvesmo. Viņas ir sasniegušas šo briedumu, viņas spēj iedvesmot arī mani. Arī raidījuma vadītāja Rita Paula ir mana draudzene, kura, manuprāt, izcili der kā šīs idejas vēstnese. Man ir bijusi sadarbība arī ar Sandiju Krūkli, ar kuru savā laikā izveidojām "Māmiņu klubu". Kad abas bijām jaunas ar maziem bērniem, mums visi šie jautājumi šķita aktuāli. Tagad bērni ir lieli, tāpēc jādara kaut kas sev. Sievietes ir pelnījušas šādu projektu, no kura gūt iedvesmu. Jādzīvo taču būs vēl ilgi, tāpēc jādzīvo ar prieku.
Mūsdienās ir tiešām tik daudz satura, kas domāts sieviešu auditorijai. Dažādas pamācības, kā darīt labāk un ko labāk nedarīt. Vai nevar iestāties apjukums?