Ja "Progresīvie" nolems izstāties no koalīcijas, strādās tehniskā valdība, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" sacīja premjere Evika Siliņa (JV), vaicāta, kāds ir plāns tālākam darbam šādā gadījumā.
Siliņa atzina, ka "Progresīvajiem" nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. "Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās," teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.
"Aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) man joprojām nav ne pazvanījis, ne pateicis, ka viņš atkāpjas. Tā kā komunikācija šobrīd ir sarežģīta," atzina premjere, piebilstot, ka ir gatava runāt un sadarboties.
Valdības vadītāja atzina, ka nezina, vai amatam uzrunātajam pulkvedim Raivim Melnim Saeimā pietiks balsu. Premjere skaidroja, ka nav runājusi ar opozīcijas pārstāvjiem, jo vispirms "kā normāls valdības vadītājs" gribēja situāciju izrunāt ar koalīcijas pārstāvjiem, kur šobrīd "man bija palikusi tikai Zaļo un zemnieku savienība".
"Tas ir "Progresīvo" ziņā, ko viņi darīs. Koalīcijas nāk un iet. Man ir svarīgi nodrošināt kompetentu pārvaldību aizsardzības jomā," uzsvēra premjere.
Siliņa arī informēja, ka, Melnim tiekot ievēlētam, viņam būs jānoliek aizsardzības dienesta pakāpe.
Jau ziņots, ka svētdienas vakarā par atkāpšanos no amata paziņoja aizsardzības ministrs Sprūds un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis aģentūrai LETA uzsvēra, ka valsts drošība nav vieta politiskām emocijām un šobrīd nepieciešama profesionāla, mierīga un atbildīga pieeja. Pirmdien ZZS ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču apspriedīs situāciju drošības jomā, lai izvērtētu notikušo un lemtu par turpmāko rīcību.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu