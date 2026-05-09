Svētdiena, 10. maijs jeb Maijas diena, Turaidas pils mūžā būs īpaša ar izstādēm "Astoņi gadsimti Turaidas pilī" Galvenajā tornī un "Turaidas pils septītais tornis", kas atradīsies ziemeļu iekšvārtu torņa iekonservētajā būvapjomā. Savukārt pēcpusdienā Turaidā tradicionāli svinēs Maijas dienu, godinot Maiju Greifu, kuras dzīvesstāsts ievijies leģendā par Turaidas Rozi. Apmeklētāji varēs izbaudīt vienu no spilgtākajiem Latvijas kultūrvēstures stāstiem, kurā apvienojusies mūzika, dzeja un vizuālā māksla. Turaidas baznīcā notiks koncerts un dzejas lasījums "Dvēseles putni", kurā uzstāsies vokālā grupa "Putni" kopā ar dziesminieci Antu Eņģeli, savukārt literāro dimensiju papildinās dzejniece Agnese Rutkēviča.
Kas 10. maija svētkos jums pašai liekas visnozīmīgākais?
J. Borīte: Uz šo notikumu skatos divējādi. Pēc Turaidas muzejrezervāta Klaušnieku mājas atvēršanas 2019. gadā un meža parka jaunās ekspozīcijas esam spēruši vēl vienu soli. Otrkārt, gan ārzemju, gan latviešu tūristu muzejrezervāta galvenais magnēts ir Turaidas pils, vairāk vai mazāk viņu interese un vēlme ir doties uz pili, uzkāpt tornī, paskatīties uz Gaujas senlejas ainavu. Šajā ļoti pieprasītajā teritorijas daļā esam ievietojuši jaunus stāstus, jo līdz šim, sākot no pirmās koka pils laikiem līdz šodienai, Turaidas pils stāsts astoņu gadsimtu garumā vienkopus nav bijis izstāstīts. Turklāt pils septītajā tornī izdevies izveidot ārtelpas ekspozīciju, kas būs pieejama visos gadalaikos. Esam gandarīti par zināmu pabeigtības sajūtu, kas ārkārtīgi svarīga gan muzejam, gan apmeklētājiem.
Kā pirmo nosaucāt ārzemju tūristu, tikai tad vietējo apmeklētāju.
Atbraucot uz Latviju, ārpus Rīgas ārzemju tūristi izvēlas starp Rundāli vai Turaidu, protams, arī Bausku, Kuldīgu un Cēsis. Līdz šim ārzemju tūristu apmeklējums Turaidā tiešām procentuāli ir mazliet lielāks nekā tūristu no Latvijas.
Esam sapratuši, ka vietējais tūrists mums īpaši jāuzrunā, jo tiešām nav daudz to, kuri brīvdienās apzināti dotos uz Turaidu un aplūkotu ekspozīcijas.
Tiesa, parādoties jauniem piedāvājumiem, Latvijas tūristi atbrauc aizvien vairāk, jo līdz ar ārtelpas ekspozīcijām viņus uzrunā staigāšana vai būšana dabā.
Jautājot par pēdējo Turaidas apmeklējumu, daudzu atbilde skan: tas bija kaut kad, skolas laikā. Savukārt tepat, pāris kilometru tālāk pie "Siguldas zoo", viss stāvlaukums piepildīts ar mašīnām, tās pat atstātas ārā uz lielā ceļa. Mēs ļoti gribētu, lai daļa zoo auditorijas apmeklētu arī mūs, bet, lai tā notiktu, jāiegulda darbs, kas vairāk vērsts tieši uz latviešu auditoriju. Iespējams, ģeopolitiskā situācija cilvēkiem liks pārskatīt ceļošanas paradumus, un Turaidā jābūt piedāvājumam, lai viņi brauktu un izvēlētos laiku pavadīt tieši šeit. Jādomā arī par ēšanu, saldējumu, ūdens padzeršanos un iespējām piknikot. Šajā gadā visu nosaukto esam sarūpējuši.
Jūs pusotru gadu vadāt Turaidu, nedaudz agrāk nomainījās arī Rundāles pils, Brīvdabas muzeja vadība, pirms dažām dienām jaunu direktori apstiprināja arī Nacionālajam mākslas muzejam. Vai Latvijas lielo muzeju darbā var runāt par jaunu laikmetu?
Jā, smagsvari bija atpazīstami teju pusgadsimtu ilgā laika periodā. Iespējams, tagad tik liels akcents vairs netiek vērsts uz vadītāju kā personību, vairāk uzsveram muzeju jaunās iespējas. Turklāt arvien vairāk esam ne vien vienotās Latvijas kultūrtelpas, bet arī visas Eiropas piedāvājuma daļa. Manuprāt, būtiski arī tas, ka Muzeja likumā tikusi nomainīta pati muzeja definīcija, parādījušies tādi jauni aspekti kā ilgtspēja, līdzdalība, pilsoniskā un sociālā atbildība. No vēstures muzeja kļūstam par atvērtu platformu, kurā mācīties, pieredzēt, atpūsties, izzināt. Formāti var būt ļoti dažādi; šeit var braukt uzzināt konkrētu vēstures stāstu, bet var arī šo vietu uztvert kā iespēju pavadīt un piepildīt laiku.