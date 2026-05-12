Vācijā aptuveni divas trešdaļas iedzīvotāju apzināti samazina enerģijas patēriņu, reaģējot uz Irānas kara izraisīto cenu pieaugumu, liecina pirmdien publicētie aptaujas dati.
Aptaujā konstatēts, ka 55% respondentu cenšas samazināt apkures izmaksas, 52% pievērš lielāku uzmanību elektroenerģijas patēriņam, bet 56% norādīja, ka izslēdz elektroniskās ierīces, nevis atstāj tās ieslēgtas gaidīšanas režīmā. Augstākas enerģijas cenas ietekmē arī transporta paradumus, un 48% respodentu retāk izmanto automašīnu, 29% biežāk brauc ar velosipēdu, bet 24% aptaujāto biežāk izmanto sabiedrisko transportu. Tikmēr vairāk nekā ceturtdaļa respondentu norādījuši, ka netaupa enerģiju, vairāk nekā puse vāciešu šajā grupā apgalvo, ka jau ir samazinājuši enerģijas patēriņu un neredz iespēju ietaupīt vēl vairāk. Šajā grupā ir vairāk gados vecāku cilvēku.
Vienlaikus 22% aptaujāto vāciešu norādījuši, ka var atļauties augstākās enerģijas cenas, savukārt 18% respondentu pauduši nevēlēšanos mainīt savus paradumus. Tiešsaistes aptaujā, ko pēc portāla "Verivox" pasūtījuma veica sabiedriskās domas pētījumu institūts "Innofact", aprīlī tika iegūtas 1013 dalībnieku atbildes.
