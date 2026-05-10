Bauskas novada Iecavas kultūras nama vadītāja Alma Spale 1891. gadā celtajā akmens ēkā strādā jau otro gadu desmitu un visvairāk ir gandarīta par iecavnieku neizsīkstošo enerģiju.
Namā cits pēc cita notiek koncerti, teātra izrādes, izstādes, kinofilmu seansi un, protams, kolektīvu mēģinājumi. "Mēs esam, kas mēs esam, bet citi, ja vēlas, var citādāki būt!", "Par spīti visam – mēs esam!", "Pamatojoties uz fizikas likumiem, kamenes ir par smagu, lai lidotu. Iecavas "Kamenes" to nezina, viņas lido dejā viegli kā tauriņi" – šie ir tikai daži no Iecavas kultūras nama kolektīvu moto.
Interesanti, ka jau gadiem Iecavā daļa pašdarbnieku pārgājuši uz pašfinansēšanos – Bauskas novada pašvaldība finansē tikai tos astoņus kolektīvus, kuri piedalās Dziesmu un deju svētku kustībā. Protams, Iecavas kultūras namā mājo "Tarkšķi" – Latvijā un pasaulē vispazīstamākā apbrīnojamās Kristīnes Kareles vadītā daudzskaitlīgākā folkloras kopa Zemgalē. "Tarkšķos" un "Tarkšķu mandolīnistos" dzied, muzicē un danco vismaz simts dalībnieku – bērni no trīs gadu vecuma līdz pat sirmiem kungiem un dāmām labākajos gados.
Grāmata. Par maz laika
Šobrīd dzīve ir tik ļoti spraiga un visdažādākais piedāvājums ir tik liels, ka grāmatu lasīšanai laika atliek pavisam maz. Studējot gan bija ļoti interesanti lasīt visdažādākās filozofijas un citas izglītojošas grāmatas, kuras tagad pat varbūt nelasītu. Tomēr nesen aizdomājos, lasot muzikoloģes Daigas Mazvērsītes izdevniecībā "MicRec" jau pirms pāris gadiem klajā laisto biogrāfiju "Mans draugs Mārtiņš Freimanis". Talantīgajam mūziķim bija par maz laika. Ceru redzēt arī Valmieras teātra izrādi "Freimanis".
Teātris. Stāvkomēdija pret materiālām vērtībām
Rudenī tepat mūsu kultūras namā viesojās "Pannas Teātris" ar režisora Jura Rijnieka un autores Justīnes Kļavas stāvkomēdiju "Stūrgalvis" ar aktieri Aināru Ančevski galvenajā un vienīgajā lomā. Parasti stāvkomēdijām mani uzrunāt grūti, bet šoreiz patiešām aizdomāties lika no skatuves paustās domas, ka materiālās vērtības dzīvē nav pašas galvenās un būtiski darīt to, kas patīk, aizrauj un saviļņo. No sirds uzrunāja Aināra Ančevska latviešu puisis, kurš aicina pacelt savu pēcpusi no dīvāna un paskatīties, vai apkārt ir kas tāds, ko nevar izmērīt naudā, lai dzīvotu dzīvi sev un saviem mīļajiem un tam arī tērētu pilnīgi visu savu naudu.
Koncerts. Saviļņojošs džezfanks
Iecavā notiek ļoti daudz koncertu, par kuriem allaž ir liels prieks, taču mums ar vīru īpaša bija dāvana – ielūgumi uz grupas "Very Cool People" jubilejas šovu koncertzālē "Palladium". Tas bija skaisti, tik tiešām ļoti saviļņojoši! "Very Cool People" ir viena no Latvijas populārākajām džezfanka grupām, un jubilejas koncertā viņi uzstājās kopā ar saviem labākajiem draugiem – Kristīni Prauliņu, Aiju Andrejevu, Ralfu Eilandu, Edavārdiem, Paulu Saiju, Žoržu Siksnu un vēl citiem. Man ļoti patīk džezs un arī džezfanka mūzika ir ļoti tuva, es biju laimīga!
Izstāde. Talantīgi un daudzveidīgi
Arī izstādes pie mums un visā Bauskas novadā notiek daudz un bieži, tāpēc, teikšu atklāti, kaut kur citur tās dodos skatīties reti. Viena, kas uzrunāja īpaši, bija Bauskas kultūras centrā nesen izstādītā Iecavas Mūzikas un mākslas skolas absolventu noslēguma darbu izstāde "Meža dzīvnieki". Izstāde tik tiešām pārsteidza, priecājos, cik talantīgi un ļoti daudzveidīgi bērni spēj saredzēt dabu un izstrādāt savus mākslas darbus. Jātur īkšķis, lai viņiem izdodas iesākto mākslā turpināt un lai nepāriet patika to darīt!
Kino. Sižetu atrisinājumi
Mājās, veļu gludinot, mani ļoti aizrauj detektīvfilmu skatīšanās, turklāt jau pirms beigām mēdzu pati atrisināt sižetu. Priecājos, arī skatoties televīzijā svētkos piedāvātās tik ļoti dažādās latviešu kinofilmas. Kinofilmas rādām arī Iecavas kultūras namā, un no pēdējā laikā redzētā laikam gan visvairāk uzrunājusi režisora Dzintara Dreiberga spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana". Ļoti apbrīnoju filmā atainoto vēsturiskās komandas garu un neatlaidību, protams, brīnījos par Agneses Budovskas basketbola prasmēm!
