Dažkārt gadu desmitiem glabāti tuvinieku noslēpumi izsprūk pavisam nejauši, izmainot cilvēka identitātes apziņu vienā mirklī. Tieši to piedzīvoja realiātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Estere Bindre. Viņa ilgstoši dzīvoja pārliecībā, ka viņas tētis ir Agritas iepriekšējais laulātais draugs Jānis, līdz kāds negaidīts pavērsiens šo pārliecību sagrāva.
Viss sākās ar kādu spilgtu epizodi "Burku studijā!" filmēšanas laikā, kas rosināja māti un meitu uz vaļsirdīgu sarunu terasē. Lai gan Estere uzauga Jāņa gādībā un uzskatīja viņu par savu tēti, patiesība pie viņas nonāca nevis no mātes, bet gan no tantes. Agrita neslēpj savu pārdzīvojumu par šādu iznākumu: “Man bija sāpīgi apzināties to, ka Estere šo faktu, ka bijušais vīrs nav viņas bioloģiskais tēvs, neuzzināja no manis, bet no kāda cita.”
Agrita skaidro, ka vilcināšanās iemesls bija bailes un neziņa par piemērotāko brīdi. Tajā laikā viņa jau veidoja jaunas attiecības ar citu vīrieti un audzināja otru meitu Beatrisi, tāpēc sarežģītā patiesība tika atlikta uz vēlāku laiku. Paškritikas pilna, viņa secina: "Nu, es gaidīju kaut kādu īsto brīdi – nepienāca tāds! Redzi, jau kāds cits to pateica."
Estere spilgti atceras dienu, kad pasaule "sagriezās": “Es gāju, ja nemaldos, no skolas ar Agritas māsu Katrīni. Kaut kā mēs runājām, es pat nezinu, ko mēs runājām – pēkšņi vienā brīdī viņa pasaka: "Nu, jā, zini, es tev pateikšu..." Un tad es tā [sapratu] – b*in, nopietni? Tad es pēc tam pajautāju un man parādīja, kā viņš izskatās "Facebookā", un tad es viņam arī uzrakstīju pirmo ziņu.”
Analizējot pagātni, Agrita atceras, ka vīrieša lomu meitas dzīvē savulaik aizpildīja gan toreizējais vīrs, gan tagad jau mūžībā aizgājušais vectēvs. Savukārt par Esteres bioloģisko tēvu Agritai sākotnēji bijušas ļoti labas domas – viņš šķitis uzticams un darbīgs. Tomēr brīdī, kad parādījās ziņas par gaidāmo mazuli, vīrietis rīkojās gļēvi: “Es varēju novērot viņa komunikācijā ar māsu un māsas bērniem – viņš vienmēr par bērniem ļoti rūpējās, un mēs vēl iesmējām, ka viņš varētu būt labs tēvs. Tajā brīdī, kad es paziņoju, ka esmu stāvoklī, tad viņš pameta Latviju un aizbrauca peļņā uz ārzemēm. Principā, aizbēga.”
Tā kā Agrita pati jau gadiem nav interesējusies par bijušā mīļotā likteni, viņa nav mēģinājusi meitai uzspiest nekādu konkrētu viedokli par meitas bioloģisko tēvu. Estere to labi saprot un apzinās, ka mātes rīcībā ir tikai novecojusi informācija: “Es vienmēr apzinājos, ka tu man stāsti par to, kāds viņš bija tajā laikā, kad jūs bijāt savstarpējā komunikācijā. Tu jau pati arī nezini – tieši tas pats, kas man. Es nezinu, kāds viņš ir – tu nezini, kāds viņš ir tagad!”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu