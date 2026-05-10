Premjere pieprasa Andra Sprūda demisiju; Sprūds pats paziņo par atkāpšanos

Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pieprasījusi aizsardzības ministra Andra Sprūda (P) demisiju un paziņojusi, ka ministra amatu uzaicinājusi ieņemt pulkvedi Raivi Melni.
Aizsardzības ministrs esot zaudējis Siliņas uzticību pēc dronu incidentiem Latgalē.
Šādu ierakstu valdības vadītāja sociālo mediju platformā "X" publicējusi īsi pirms tam, kad bija jāsākas Sprūda šovakar pēkšņi sasauktajai preses konferencei, kurā viņš paziņoja par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un paužot vēlmi ar šo lēmumu pasargāt Nacionālos bruņotos spēkus (NBS) no ieraušanas politiskā kampaņā.
Premjera raksta, ka aizsardzības nozare turpmāk esot jāvada profesionālim, un aicinājusi aizsardzības ministra amatu ieņemt pulkvedi Melni, kurš tam piekritis.
"Viņa [Meļņa] līdzšinējā pieredze Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS), militārā izglītība Londonā un pašreizējais darbs Ukrainā rada pārliecību, ka valsts aizsardzība tiks vadīta kompetenti, mērķtiecīgi un ārpus priekšvēlēšanu retorikas," raksta Siliņa.
Siliņa par savu lēmumu šodien esot informējusi ministru un koalīcijas partnerus.
Premjere skaidro, ka šāds lēmums pieņemts, vērtējot ne tikai pēdējos ar dronu incidentiem saistītos notikumus, bet arī plašāku situāciju aizsardzības nozarē kopumā. Viņa uzsver, ka valsts aizsardzībai patlaban piešķirts vēsturiski lielākais finansējums - 5% no iekšzemes kopprodukta, kas vienlaikus nozīmē arī ievērojami augstāku atbildību pret sabiedrību.
Siliņa akcentē, ka šie līdzekļi ir pārdalīti no citām nozarēm, tādēļ iedzīvotājiem ir tiesības sagaidīt konkrētus rezultātus - drošību, skaidrību un pārliecību par valsts spēju rīkoties ātri un profesionāli.
Vienlaikus premjere norāda uz nepietiekami strauju Ukrainas praktiskās pieredzes pārņemšanu pretdronu sistēmu attīstībā pēc iepriekšējiem incidentiem, lai gan Ukraina bijusi gatava dalīties ar zināšanām. Siliņa apgalvo, ka tikai pašlaik, aktīvāk iesaistoties viņai un Ārlietu ministrijai, tiek plānoti konkrēti soļi šajā jomā.
Premjere uzsver, ka aizsardzības nozarē izšķiroša nozīme ir ne vien finansējumam, bet arī skaidrai vadībai, efektīvai sadarbībai un spējai savlaicīgi pieņemt lēmumus. Viņa uzskata, ka Aizsardzības ministrijā (AM) pēdējā laikā bijušas problēmas ar iekšējo sadarbību, pēctecību un vadības stabilitāti. Salīdzinoši īsā laikā amatu pametuši jau divi AM valsts sekretāri, kas, pēc premjeres vērtējuma, liecina par sistēmiskām problēmām ministrijas darbībā laikā, kad drošības izaicinājumi pieprasa saskaņotu un profesionālu rīcību.