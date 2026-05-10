Šosezon braucienus pa Jelgavas upēm — Lielupi un Driksu — piedāvā astoņi kuģīši, informēja Jelgavas reģionālais tūrisma centrā (JRTC).
Šosezon savu pakalpojumu atpūtniekiem piedāvā astoņi kuģīši — atpūtas kuģīši "Mītava", "Moana", "Dezija", motorjahtas "Mika", "Džerri", "Carpe Diem", kuģīši "Relax" un "Bentley". Pieci no kuģīšiem izvietoti Driksas piestātnē, bet trīs — Pasta salas piestātnē.
JRTC skaidro, ka kuģošanas līdzekļiem ir atšķirīga ietilpība — no astoņām līdz pat 48 personām, un to kustību grafiks ir apskatāms attiecīgajā kuģīša piestātnē.
Darbojas divi nomas punkti, kuros ir pieejami arī citi, mazāki peldlīdzekļi — katamarāni, SUP dēļi, airu laivas un kanoe. Nomas punkti, tāpat kā kuģīši, ir izvietoti Driksas upes piestātnē un Pasta salas piestātnē pie gājēju tilta. Pieejami arī citi pakalpojumi un organizēti braucieni uz ūdens.
"Lielupes ūdeņos šogad norisināsies arī dažādi pasākumi —
jahtu regates, ātrumlaivu sacensības, airēšanas sacensības. Līdz septembrim divas reizes mēnesī norisinās arī ģimeņu airēšanas sacensības tūristu kanoe laivās," informē JRTC.
Sacensību norises laikā var uz laiku tikt ierobežota kuģošanas satiksme un mainīts to kustību grafiks.
Dažādi pakalpojumi uz ūdens pieejami arī Jelgavas novadā.
Kuģošanas noteikumu ievērošanu pilsētas upēs kontrolē Jelgavas pašvaldības policijas Satiksmes uzraudzības nodaļas inspektori.
