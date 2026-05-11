Krievija un Baltkrievija pastiprina spiedienu uz starptautiskām sporta organizācijām, lai panāktu agresorvalstu sportistu atgriešanos starptautisko sacensību apritē. Politika ir iejaukusies ne tikai sportā, bet arī Eirovīzijā, kur vairākas valstis atteikušās kāpt uz vienas skatuves ar Izraēlu. 

Igaunijā jūnijā bija paredzēts sarīkot Eiropas čempionātu paukošanā, taču galu galā mūsu ziemeļu kaimiņiem gājusi secen iespēja rīkot šo pasākumu, kas tika pārcelts uz Franciju. Igaunija jau bija izcīnījusi čempionāta rīkošanas tiesības, taču Starptautiskā Paukošanas federācija (FIE) nolēma atņemt šīs tiesības, jo Igaunija atteicās izsniegt vīzas Krievijas un Baltkrievijas paukotājiem. 

Igaunijas amatpersonas uzsvēra, ka nevar pieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu piedalīšanos sacensībās, kamēr Putina režīms ar Baltkrievijas atbalstu turpina asiņaino karu Ukrainā. “Valdības nostāja ir ļoti skaidra: mēs neizsniegsim vīzas agresorvalstu sportistiem. Nebūs nekādu izņēmumu,” pavēstīja par sportu atbildīgās Igaunijas Kultūras ministrijas pārstāvis Raido Mits.

Danco pēc krievu stabules

Paukošana ir Igaunijā populārs sporta veids; 2021. gadā Tokijas olimpisko spēļu sacensībās Igaunijas sieviešu izlase izcīnīja zelta medaļas komandu konkurencē. Taču tagad Igaunijas līdzjutējiem ies secen iespēja klātienē vērot Eiropas labāko paukotāju sacensības, jo Eiropas čempionāts pārcelts uz Franciju. Starptautiskā Paukošanas federācija ir viena no vairākām sporta veidu organizācijām, kas atļāvusi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atkal piedalīties starptautiskās sacensībās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē