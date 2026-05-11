Krievija un Baltkrievija pastiprina spiedienu uz starptautiskām sporta organizācijām, lai panāktu agresorvalstu sportistu atgriešanos starptautisko sacensību apritē. Politika ir iejaukusies ne tikai sportā, bet arī Eirovīzijā, kur vairākas valstis atteikušās kāpt uz vienas skatuves ar Izraēlu.
Igaunijā jūnijā bija paredzēts sarīkot Eiropas čempionātu paukošanā, taču galu galā mūsu ziemeļu kaimiņiem gājusi secen iespēja rīkot šo pasākumu, kas tika pārcelts uz Franciju. Igaunija jau bija izcīnījusi čempionāta rīkošanas tiesības, taču Starptautiskā Paukošanas federācija (FIE) nolēma atņemt šīs tiesības, jo Igaunija atteicās izsniegt vīzas Krievijas un Baltkrievijas paukotājiem.
Igaunijas amatpersonas uzsvēra, ka nevar pieļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistu piedalīšanos sacensībās, kamēr Putina režīms ar Baltkrievijas atbalstu turpina asiņaino karu Ukrainā. “Valdības nostāja ir ļoti skaidra: mēs neizsniegsim vīzas agresorvalstu sportistiem. Nebūs nekādu izņēmumu,” pavēstīja par sportu atbildīgās Igaunijas Kultūras ministrijas pārstāvis Raido Mits.
Danco pēc krievu stabules
Paukošana ir Igaunijā populārs sporta veids; 2021. gadā Tokijas olimpisko spēļu sacensībās Igaunijas sieviešu izlase izcīnīja zelta medaļas komandu konkurencē. Taču tagad Igaunijas līdzjutējiem ies secen iespēja klātienē vērot Eiropas labāko paukotāju sacensības, jo Eiropas čempionāts pārcelts uz Franciju. Starptautiskā Paukošanas federācija ir viena no vairākām sporta veidu organizācijām, kas atļāvusi Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atkal piedalīties starptautiskās sacensībās.