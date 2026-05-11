Demisionējušais aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) atgriezīsies darbā Saeimā, informē Aizsardzības ministrijā.
Ministrijā apstiprināja, ka saņemts premjeres rīkojums par aizsardzības ministra atbrīvošanu no amata. Saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likumu Sprūds līdz 11. maijam turpina pildīt ministra pienākumus.
No 12. maija
aizsardzības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam uzņēmusies pildīt pati premjere Evika Siliņa (JV),
informēja Valsts kancelejā.
Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence.
Jau ziņots, ka Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Siliņa, kura jau uzrunājusi pulkvedi Raivi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Premjere pirmdien TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina, ka "Progresīvajiem" nepiedāvāja virzīt savu ministra amata kandidātu, jo partijas pārstāvji nepiedalījās svētdienas sarunā. "Es neko viņiem nepiedāvāju, jo es ar viņiem nemaz nevarēju to izrunāt. Viņi vakar uz tikšanos neieradās," teica premjere, piebilstot, ka kultūras ministre Agnese Lāce (P) sarunai pieslēgusies un tad atslēgusies.
Premjere no rīta arī teica, ka Sprūds viņai joprojām neesot ne pazvanījis, ne pateicis, ka viņš atkāpjas. Savukārt pirmdienas pusdienlaikā plānotā abu amatpersonu tikšanās ir atcelta.
Savukārt "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs, partijas līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs apgalvoja, ka partija ar premjeri mēģināja sakontaktēties gan piektdien un sestdien, bet premjere esot ignorējusi šos centienus. Savukārt svētdien viņš pats vēlu atgriezies no komandējuma, bet demisionējušais aizsardzības ministrs no bērēm. "Kultūras ministre gan paspēja pieslēgties šai sapulcei vakarā, bet patiesībā visas šīs ziņas no premjeres puses jau bija sagatavotas (..)," pauda Šuvajevs.
"Progresīvie" pirmdien valdes un Saeimas frakcijas sēdē lems par turpmāko rīcību.
