Dienvidkorejas tehnoloģiju giganta "Samsung" īpašnieku ģimene ir pabeigusi rekordlielā mantojuma nodokļa samaksu, piecu gadu laikā valsts budžetā iemaksājot aptuveni 12 triljonus vonu (gandrīz septiņus miljardus eiro), vēsta ārvalstu mediji. Tas ir lielākais šāda veida maksājums valsts vēsturē un vienlaikus nozīmīgs pavērsiena punkts uzņēmuma nākotnē.
Nodokļa saistības radās pēc ilggadējā koncerna vadītāja Lī Kunhī nāves 2020. gadā. Viņa atstātais mantojums tika vērtēts ap 26 triljoniem vonu, ietverot akcijas, nekustamos īpašumus un ievērojamu mākslas kolekciju. Ģimenes locekļi — pašreizējais "Samsung" vadītājs Lī Džejongs, viņa māte Honga Rahī un māsas Lī Budžina un Lī Sohjona — nodokli samaksāja sešos maksājumos.
Jau iepriekš ģimene nodokļa nomaksu raksturoja kā "pilsoņu dabisku pienākumu", solot ievērot visas prasības. Galīgais maksājums veikts laikā, kad uzņēmuma vērtība būtiski augusi, ko lielā mērā veicinājis pieprasījums pēc pusvadītājiem un mākslīgā intelekta tehnoloģijām.
Saskaņā ar "Bloomberg Billionaires Index" datiem, Lī ģimenes kopējā bagātība pēdējā gada laikā vairāk nekā dubultojusies, sasniedzot aptuveni 45 miljardus dolāru. Tas ļāvis segt nodokļa saistības, vienlaikus saglabājot — un dažos gadījumos pat palielinot — ietekmi galvenajos uzņēmuma segmentos.
Ģimenes locekļi daļēji finansēja maksājumus, pārdodot akcijas dažos uzņēmuma meitasuzņēmumos un slēdzot akciju pārvaldības līgumus. Tikmēr Lī Džejongs lielākoties izvairījās no būtiskas līdzdalības samazināšanas stratēģiski svarīgajās struktūrās.
Paralēli finanšu un korporatīvajām aktivitātēm ģimene turpinājusi arī filantropiskos projektus, ziedojot ievērojamus līdzekļus veselības aprūpei un kultūrai, tostarp nododot valstij plašu mākslas darbu kolekciju.
Analītiķi norāda, ka nodokļa nomaksas process tika rūpīgi vērots, jo tas varēja ietekmēt ģimenes spēju saglabāt kontroli pār vienu no pasaules lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem. Rezultātā "Samsung" īpašnieku ģimenei izdevies ne tikai izpildīt finansiālās saistības, bet arī nostiprināt savas pozīcijas uzņēmuma pārvaldībā.
