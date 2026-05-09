Bijušā SIA "Valmiermuižas alus" līdzīpašnieka Aigara Ruņģa jaunā uzņēmuma SIA "Zemes garša" pamatkapitāls palielināts par 150 000 eiro - līdz 152 800 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija.
Pamatkapitāls palielināts, pieaicinot jaunu dalībnieku SIA "Rungis", teikts pamatkapitāla palielināšanas noteikumos.
Tādējādi "Zemes garšas" kapitālā šobrīd 98,17% pieder uzņēmumam "Rungis", kura vienīgais īpašnieks ir Ruņģis, bet Ruņģis joprojām ir pārstāvēts "Zemes garšas" kapitālā arī tiešā veidā ar 1,83% kapitāldaļu.
Līdz šim "Zemes garšas" pamatkapitāls bija 2800 eiro, un Runģis bija vienīgais īpašnieks tiešā veidā.
Izmaiņas kompānijas pamatkapitālā Uzņēmumu reģistrā iegrāmatotas trešdien, 6. maijā.
Jau ziņots, ka "Zemes garša" reģistrēta šogad 24. martā.
Martā Ruņģis aģentūrai LETA sacīja, ka uzņēmums ir reģistrēts, bet darbība vēl nav sākta. Plašāku komentāru par uzņēmuma darbības virzieniem Ruņģis pagaidām nesniedza.
Tāpat ziņots, ka Ruņģis šogad janvārī pēc tam, kad AS "Cēsu alus" iegādājās "Valmiermuižas alus" kapitāldaļas, paziņoja par darba attiecību izbeigšanu uzņēmumā.
"Valmiermuižas alus" vienīgā īpašniece iepriekš bija SIA "Valmiermuižas ieguldījumu fonds", kuras kapitālā 60% pieder "Rungis", kuras vienīgais īpašnieks ir Ruņģis, 24% pieder Austrijas ieguldījumu fondam "Industrieliegenschaftenvervaltungs", bet 16% - Austrijā reģistrētajai "MVF40 Beteiligungs".
"Firmas.lv" dati liecina, ka šogad aprīļa otrajā pusē samazināts "Valmiermuižas ieguldījumu fonda" pamatkapitāls no 707 750 eiro līdz 2800 eiro. Attiecīgi, ja iepriekš kompānijai "Rungis" piederēja "Valmiermuižas ieguldījumu fonda" kapitāldaļas 424 650 eiro nominālvērtībā, tad šobrīd kompānijai pieder daļas 1680 eiro nominālvērtībā.
Kompānijas pamatkapitāls samazināts, jo tas vairākas reizes pārsniedza likumā noteikto SIA minimālo pamatkapitāla lielumu un kompānijas darbības nodrošināšanai nav nepieciešami tik būtiski naudas līdzekļi, teikts pamatkapitāla samazināšanas noteikumos.
