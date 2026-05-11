Dziedātāja Katrīne Dīķe, viena no dueta "Dvīnes" dalībniecēm, Māmiņdienā sociālajos medijos paziņojusi priecīgus jaunumus — ģimenē gaidāms otrais bērniņš.
Ar sirsnīgo vēsti Katrīne dalījās, publiskojot īpašu ģimenes fotosesiju, kurā redzama kopā ar vīru, hokejistu Edgaru Dīķi, un abu meitiņu. Fotosesijā īpašu uzmanību piesaista dziedātājas grūtnieces vēderiņš, bet pie publikācijas viņa lakoniski raksta: "Māte."
Katrīne un Edgars Dīķi apprecējās 2016. gadā, un ģimenē jau aug meita.
