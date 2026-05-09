Sākoties jaunajai peldsezonai, Latvijas pludmalēs un jahtu ostā svinīgi tiek pacelti "Zilie Karogi" — pasaulē atpazīstamākais tūrisma ekosertifikāts. Šogad prestižo kvalitātes zīmi saņems 13 peldvietas un viena jahtu osta, turklāt divas peldvietas Zilā Karoga saimei pievienojas pirmo reizi, informē Vides izglītības fonds.
Zilais Karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standartus četrās galvenajās jomās: ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Lai iegūtu šo apbalvojumu, pašvaldības un apsaimniekotāji rūpīgu darbu uzsāk pirms peldsezonas sākuma, veicot uzlabojumus infrastruktūrā, nodrošinot glābšanas dienestu gatavību un plānojot vides izglītības aktivitātes.
2026. gada sezonā pirmo reizi Zilā Karoga statusu saņem divas jaunas peldvietas, kas izpildījušas visus stingros starptautiskos kritērijus: Daugavgrīvas peldvieta Rīgā un peldvieta "Vārzas" Limbažu novadā.
"Apsveicot Zilā Karoga saņēmējus un pateicoties pašvaldībām un apsaimniekotājiem par ieguldīto darbu, priecājamies arī par Zilā Karoga ģeogrāfijas paplašināšanos Latvijā, programmā ienākot arvien jaunām peldvietām un pašvaldībām. Tas apliecina, ka drošas atpūtas iespējām un vides kvalitātei ir būtiska loma pašvaldību darbā un ceram, ka tā tikai pieaugs — katrs Latvijas novads un pilsēta ir pelnījusi vismaz vienu izcilības standartiem atbilstošu peldvietu," norāda Jānis Ulme, Zilā Karoga programmas nacionālais koordinators.
2026. gada Zilā Karoga saņēmēji Latvijā:
- Rīgas valstspilsēta: Vakarbuļļu, Vecāķu, Bābelītes un jaunpienācēja — Daugavgrīvas peldvieta;
- Ventspils valstspilsēta: Ventspils pilsētas peldvieta;
- Liepājas valstspilsēta: peldvietas "Dienvidrietumi" un "Pie Stadiona";
- Daugavpils valstspilsēta: Lielā Stropu ezera peldvieta;
- Jēkabpils novads: Radžu ūdenskrātuves peldvieta;
- Saulkrastu novads: peldvieta "Centrs";
- Limbažu novads: Limbažu Lielezera peldvieta un pirmo reizi pieteiktā peldvieta "Vārzas";
- Tukuma novads: Abragciema kempinga peldvieta (Engures pagasts);
- Jahtu osta: "Liepaja Marina".
Zilā Karoga pacelšana maijā tradicionāli iezīmē oficiālo peldsezonas sākumu. Programmas īstenošana Latvijā ne tikai veicina tūrisma attīstību, bet arī izglīto sabiedrību par nepieciešamību saudzēt ūdens resursus un piekraste ekosistēmas.
Zilā Karoga programma ir viena no piecām Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education — FEE) programmām. To Latvijā īsteno nodibinājums "Vides izglītības fonds". Zilais Karogs tiek piešķirts uz vienu sezonu, un katru gadu atbilstība kritērijiem tiek vērtēta no jauna.
