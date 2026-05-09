Šonedēļ starptautiskais pētniecības un tehnoloģiju uzņēmums "Gemius Latvia" iepazīstināja Latvijas mediju, reklāmas, digitālā mārketinga nozares un valsts iestāžu pārstāvjus ar jaunu, inovatīvu mobilo datu risinājumu un pētījumu. Tas pirmo reizi sniedz iespēju Latvijas tirgū analizēt auditorijas paradumus un reklāmas sasniedzamību populārāko platformu mobilajās lietotnēs, piemēram, Facebook, Instagram un YouTube.
Līdz šim Latvijā trūka uzticamu, neatkarīgas trešās puses datu par globālajās platformās sasniedzamo auditoriju un reklāmu ekspozīciju apjomiem tieši mobilajās lietotnēs. Lai šo problēmu risinātu un paplašinātu pētījumu vidi Latvijā ar datiem par auditorijas un reklāmu apjomiem mobilajā vidē, "Gemius Latvia" izveidoja pirmo reprezentatīvo mobilo pētījumu Latvijā.
Pētījumā piedalījās 1000 respondenti ar speciāli programmētiem mobilajiem telefoniem, ļaujot analizēt līdz šim neatkarīgiem pētniekiem grūti pieejamus mediju un reklāmas kanālus, tostarp Facebook, Instagram, YouTube un šo platformu mobilās aplikācijas.
Šī gada marta dati rāda, ka iedzīvotāji vecuma grupā no 15 līdz 44 gadiem visilgāk laiku pavadījuši lietotnē TikTok, bet cilvēki vecumā no 45 līdz 75 gadiem visilgāk uzturējušies YouTube.
Savukārt, pēc lietotāju skaita TOP 10 apmeklētākās mobilās aplikācijas ir Google, WhatsApp, Facebook, Gmail, YouTube, TikTok, Google Maps, Messenger, Temu un Instagram. Tāpat novērojams, ka aplikāciju topā atsevišķos griezumos parādās arī vietējo spēlētāju aplikācijas, piemēram, Go3, Inbox, Andele Mandele un Maxima.
Kultūras ministrijas Eiropas Savienības fondu departamenta direktore Zanda Saulīte norādīja: "Izaicinājumi, ar kuriem šobrīd saskaramies mediju nozarē ir dažādi, piemēram, arvien lielāka auditorijas daļa lieto digitālās platformas, kā arī ir notikušas strukturālas izmaiņas reģionālajos un nacionālajos medijos. Mediju spēja būt digitāli attīstītiem gan satura veidošanā, gan auditorijas sasniegšanā ir būtisks priekšnoteikums kvalitatīvai informatīvajai telpai un Latvijas valsts drošībai kopumā. Mums, Kultūras ministrijai, mediju nozares uzņēmumu stiprināšana ir būtiska, lai veicinātu drošu informatīvo telpu sabiedrībai un kvalitatīva satura veidošanu medijiem."
"Pēdējo gadu laikā mēs no nozares pārstāvjiem saņēmām lielu pieprasījumu pēc kvalitatīviem mobilo lietotņu datiem — mēs to sadzirdējām un ieklausījāmies. Mēs atradām risinājumu, kā īstenot šī pētījuma un risinājuma izstrādi aptuveni gada laikā. Apzinot Latvijas tirgu — medijus un aģentūras, lai saprastu, vai Latvijas tirgus spēlētājiem šis rīks un dati būtu gana vērtīgi, saņemtās atbalsta vēstules apliecināja to vitālo nepieciešamību. Izstrādātais risinājums palīdzēs nozares profesionāļiem beidzot pilnvērtīgi pārredzēt mobilo lietotņu ekosistēmu un Latvijas auditoriju paradumus," uzsvēra SIA "Gemius Latvia" direktore Linda Egle-Šrenka.
Paneļdiskusijā "Interneta mediju auditorijas pētījumi MI laikmetā" nozares eksperti pievērsās pārmaiņām, ko mākslīgais intelekts ienes digitālo mediju un reklāmas vidē.
Arvien biežāk saturu lietotāju vietā analizē mākslīgais intelekts,
apkopojot informāciju un sniedzot koncentrētu atbildi, tāpēc mediju konkurence vairs nenotiek tikai par klikšķiem un auditorijas uzmanību. Tā arvien vairāk kļūst arī par konkurenci ar algoritmiem un spēju ietekmēt to, kādu informāciju lietotājs gala rezultātā saņems. Eksperti vienisprātis akcentēja, ka mūsdienās uzticami, pārbaudāmi un cilvēku verificēti dati kļūst ar vien nozīmīgāki, jo tie ļauj ticamāk novērtēt realitāti: potenciālās sasniedzamās auditorijas skaitu konkrētos mediju kanālos vai platformās.
