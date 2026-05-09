Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
- Jānis Valdemiers Zalves pagastā: "Esmu 91 gadu vecs pensionārs. Nesen klausījos raidījumu par pabalstiem. Pilsētnieki tos pieprasa malkas iegādei, nekaunas prasīt pat pabalstu kāzām. Cik tālu esam aizgājuši! Man nekādu pabalstu nav, mums ar sievu ir savs dārziņš, iestādīti kartupeļi, malka sagādāta.
Mūsu valstij naudiņa ir jātaupa, jo gatavojamies kara gadījumam, daudz līdzekļu aiziet arī medicīnā. Lai gan Rīga pilna ar bezdarbniekiem, vienlaikus nav kas strādā. Kāpēc jāpieņem darbā uzbeki vai tadžiki? Savāksim visus bezdarbniekus, lai viņi strādā! Turklāt uz laukiem darbs būtu mežā. Diemžēl īpašnieki samaksā skaidrā naudā, kādu pensiju tie cilvēki saņems? Man viens pazīstams cilvēks saņem 170 eiro – ar tādu pensiju nevar iztikt, tāpēc viņš skrien uz pagasta valdi žēloties un pēc pabalsta. Es ierosinu mūsu valstij rīkoties taupīgāk, nauda jāizlieto mērķtiecīgi."
- Imants Sūna Iecavā: "Savulaik Tautas fronte organizējās dažādu iemeslu dēļ, viens no tiem bija caur koriem un deju kolektīviem pieradināt cilvēkus pie kolektīvās atbildības. Kori bija jau sākot ar pamatskolu, ciemā bija kori un tā joprojām, cilvēki pierada būt kolektīvā, uzklausīt cits citu un uzklausīt arī diriģentu. Toreiz valsts neapjēdza, ka kori un deju kolektīvi izputinās sociālisma valsti. Tagad, atņemot finansējumu diriģentiem, kolektīvā atbildība tiek nobremzēta."
- Ināra Kadakovska Valmieras novadā: "Katras pārmaiņas ir grūtas, un pasaules valdīšana jāsāk no sevis. Rakstniece Cecīlija Dinere grāmatā "Meiteņu divkauja" teikusi skaistus vārdus: "Kādreiz visu namu durvis būs atvērtas, un tu varēsi iegriezties katrā mājā kā savējā, nosēsties pie galda. Un neviens nebrīnīsies: tev dos krūzi un maizi, un tu padzersies no cilvēka labvēlības un draudzības kausa. Kādreiz cilvēku dvēseles būs atvērtas un katrs būs tik bagāts, ka negribēs cita dvēseli.""
- Janīna Siliņa, pensionēta skolotāja Rīgā: "Man gribētos teikt pāris teikumus par 4. maija koncertu pie Brīvības pieminekļa. Tiesa, esmu gados, bet manai paaudzei liekas, ka koncerts bija drusku nepiemērots. Viss jau bija ļoti skaisti, bet neradīja 4. maija noskaņu, bija nedaudz par jautru. Turklāt, lai gan bija arī brīnišķīgie "Knīpas un Knauķi" un Dārziņskolas korītis, Sējānu ģimene tika pārstāvēta pārāk plaši. Tāds koncerts būtu pieņemams citā dienā, citā reizē un citos apstākļos. Mums ir ļoti brīnišķīgi jaunie dziedātāji, piemēram, Miķelis Putniņš ar kolosālu balsi, varēja uzaicināt vēl daudzus citus jaunus cilvēkus."
- Guntars Saulītis Bauskā: "Gribu runāt par mūsu rakstniekiem un mākslas darbiniekiem, kas darbojās okupācijas laikos. Saprotu – kāds komunistiskajā partijā iestājās, lai dabūtu dzīvokli vai žiguli, bet joprojām nepelnītā godā tiek turēti Staļina prēmijas saņēmēji. Par "Sūnu ciema zēniem" vai "Pasakām par ziediem", vai vēl citiem literāriem darbiem tādas prēmijas jau gan nevarēja dabūt. Mūsdienās viņi tiek attēloti kā kaut kādi naivi nesapratēji, izmantoti naivulīši. Daudziem politiskā dzīve ir gandrīz ilgāka nekā rakstnieka karjera. Andreja Upīša vārdā joprojām pat vidusskola nosaukta!
Vēl gribu piebilst – 18. novembris un 4. maijs ir svētki, kad vajadzētu būt slēgtiem veikaliem. Zinu pietiekami daudz gadījumu, kad darba dēļ svētkos nav iespējami kopīgi ģimenes pasākumi."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Man ir 91 gads, vīram 94, mēs nevaram nekur aiziet un aizbraukt. Esam laukos un 4. maijā sapucējušies gaidījām svētku koncertu. Ja šis koncerts būtu noticis Mežaparkā vai vienalga kur un kādā citā dienā, tad jauniešiem tas būtu baudāms. Nezin kāpēc cilvēki nesaprot, ka 4. maijs patiesībā ir galvenie svētki, jo, ja nebūtu 4. maija, mūsu valsti nevarētu atjaunot. Turklāt skumji ne vien par koncerta programmu – kāda vajadzība mums, veciem cilvēkiem, skatīties uz publiku? Skatīties, kā publikā bučojas vai dara ko citu, tas nav nekas svinīgs. Mums ir tik daudz operdziedātāju, tik daudz labu solistu. Vai tiešām nevarēja atļauties skaistu koncertu skaistā vietā, ko mēs visi vakarā ar prieku varētu skatīties?
Un vēl pārsteidza – kāpēc Staburagā, Iršos, Sunākstē un pat Pļaviņās svin baltā galdauta svētkus? Tā taču ir neatkarības atjaunošanas zaimošana!"
- Gunārs Lauks Rīgā: "Ir politiskā atbildība, ir kriminālatbildība un arī nacionālā atbildība. Jaunajā Liepājas cietumā vietas pietiek, lai iesēdinātu uz ilgu laiku. Cauri Latvijai izgāja krava ar narkotikām, bet nenotika neviena aizturēšana. Arī tagad neviens nenes atbildību ne par lidmašīnām, nedz vilcieniem. Ko dara prokuratūra, policija, Tieslietu ministrija? Notiek valsts izlaupīšana – jāizbeidz zādzības un jāsāk sēdināšana pēc nopelniem!"
Cienījamie "Latvijas Avīzes" lasītāji!
Ja jums ir ierosinājumi par publikāciju tematiem, jautājumi žurnālistiem, viedokļi par dažādām norisēm Latvijā un pasaulē, zvaniet pa tālruni 28694988.
Trešdien, 13. maijā, no plkst. 10 līdz 13 jūs uzklausīs Mārīte Kanča.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu