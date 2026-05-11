Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs atzinīgi vērtē pulkveža Raivja Meļņa virzīšanu aizsardzības ministra amatā.
Budanovs platformā "Facebook" paudis pateicību līdzšinējam Latvijas aizsardzības ministram Andrim Sprūdam (P) par auglīgo sadarbību un atbalstu Ukrainai.
Vienlaikus viņš atzinīgi vērtējis lēmumu izvirzīt Meļņa kandidatūru par jauno ministru. "Mēs labi pazīstam pulkvedi pēc viņa darba Ukrainā: viņš savām acīm redzējis karu Doņeckas, Harkivas un Zaporižjas reģionos," teikts Budanova paziņojumā.
Tāpat Budanovs cerot uz turpmāku stratēģiskās sadarbības paplašināšanu starp abām valstīm, jo īpaši attiecībā uz militārās pieredzes apmaiņu aizsardzības rūpniecības jomā, bezpilotu lidaparātu un radioelektroniskās cīņas līdzekļu izstrādē.
Jau ziņots, ka Sprūds svētdienas vakarā paziņoja par atkāpšanos no amata un vienlaikus viņa demisiju pieprasīja Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), kura jau uzrunājusi pulkvedi Melni ieņemt aizsardzības ministra amatu un viņš esot piekritis. Premjere uzskata, ka ministrija jāvada profesionālim.
Lēmumu premjere pieņēmusi pēc dronu incidentiem Latgalē, norādot uz uzticības zudumu ministram un problēmām nozarē.
Savukārt Sprūds paziņojis par atkāpšanos, uzņemoties politisko atbildību un cenšoties pasargāt armiju no ieraušanas politiskās spēlēs. Vienlaikus turpinās izvērtējums par Nacionālo bruņoto spēku (NBS) rīcību pēc incidentiem, kā arī darbs pie pretgaisa aizsardzības stiprināšanas.
Melnis saglabās iespēju atgriezties militārajā dienestā
Ja pulkvedis Raivi Melni ievēlēs aizsardzības ministra amatā un viņš vēlāk izlems politisko karjeru neturpināt, viņš varēs atgriezties militārajā dienestā, noskaidroja aģentūra LETA.
Kā aģentūrai LETA apliecināja Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) komunikācijas padomnieks Sandris Sabajevs, pirms Saeima lems par to, vai atbalstīt Melni aizsardzības ministra amatā, viņam no dienesta būs jāatvaļinās. Tas būs jādara tādēļ, ka Militārā dienesta likums aizliedz karavīram veikt politisko darbību.
Sabajevs skaidroja, ka aizsardzības ministram Militārā dienesta likumā ir noteikta kompetence pieņemt noteiktus lēmumus, tai skaitā par noteiktu pakāpju karavīriem. Piemēram, lai Melnis izbeigtu profesionālā dienesta līgumu, viņam jāadresē attiecīgs iesniegums aizsardzības ministram. Šos pienākumus no 12. maija ir uzņēmusies pati Siliņa.
Tāpat, pēc Sabajeva teiktā, no dienesta atvaļinājies karavīrs var atjaunoties dienestā, ja atbilst veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības prasībām un morālajām un psiholoģiskajām īpašībām un, ja līdz Militārā dienesta likuma profesionālajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai var dienēt ne mazāk kā divus gadus.
No tā izriet, ka tad, ja Melnis negūs Saeimas atbalstu vai arī gūs, bet pēc gaidāmajām Saeimas vēlēšanām izlems politisko karjeru neturpināt, viņš varēs atgriezties militārajā dienestā.
Melnis patlaban ir Aizsardzības ministrijas pārstāvis Ukrainā, kā arī Siliņas ārštata padomnieks militārās sadarbības jautājumos. Melnis NBS dienē kopš 1998. gada, savulaik bijis Sauszemes spēku Kājnieku brigādes Operatīvās plānošanas Operatīvās pārvaldes nodaļas priekšnieks, Sauszemes spēku Kājnieku brigādes 1. mehanizētā kājnieku bataljona komandieris un NBS Apvienotā štāba Operatīvās plānošanas departamenta priekšnieks.
