Akcijā "Pasargā sevi no ādas vēža!" ādas vēža pazīmes atklātas ap 8% apmeklētāju, informēja "Veselības centra 4" pārstāve Inguna Almbauere.
Akciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ādas veselību un melanomas profilaksi, "Veselības centrs 4" jau otro gadu pēc kārtas organizēja Rīgā, Esplanādē. Šogad pasākumu, kas notika sestdien, apmeklēja 351 cilvēks.
Pārbaužu laikā speciālisti atklāja trīs melanomas, sešas bazaliomas jeb bazālo šūnu karcinomas, kā arī 20 dažādu veidu priekšvēža stāvokļus. Visi pacienti, kuriem konstatētas aizdomīgas izmaiņas, saņēma rekomendācijas par tālāku diagnostiku un ārstēšanu.
Kā uzsver "Veselības centra 4" filiāles "Dermatoloģijas klīnika" metodiskā vadītāja, dermatoloģe Jūlija Deksne, bīstamākie no atklātajiem ādas audzējiem ir melanomas, jo, laikus nediagnosticētas un neārstētas, tās var progresēt un novest pie letāla iznākuma. Tāpēc regulāras profilaktiskās pārbaudes un laikus veikta diagnostika ir nozīmīga, skaidro Deksne.
"Veselības centra 4" speciālisti atgādina, ka iedzīvotājiem regulāri jāpārbauda ādas veidojumi, jālieto saules aizsargkrēmi ar atbilstošu SPF, jāizvēlas apģērbs, kas pasargā ādu no saules staru iedarbības, kā arī jāizvairās no atrašanās tiešos saules staros laikā, kad ultravioletais indekss ir augsts.
Iedzīvotāji aicināti vērsties pie dermatologa, ja pamanīts jauns ādas veidojums, kas atšķiras no pārējiem, strauji aug, maina formu vai krāsu, ilgstoši nedzīst, izčūlo vai asiņo.
Deksne norāda, ka šādi skrīninga izmeklējumi bieži vien glābj dzīvības, jo it kā nejauši atklāti ļaundabīgi veidojumi parasti "skaļi par sevi neziņo", bet attīstās nemanāmi.
"Veselības centra 4" dermatologi ādas veidojumu bezmaksas pārbaudes veica arī pērn. Toreiz vienas dienas laikā pārbaudīti 323 cilvēki, atklājot trīs melanomas, 14 bazālo šūnu karcinomas, vienu displastisko nevusu un 14 aktīniskās keratozes.
