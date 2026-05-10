Latviešu ceļotāji Āfrikas kontinentā ir atklājuši ne tikai Ēģiptes kūrortus, bet arī īsto Āfriku – ar savannu, ziloņiem, lauvām, leopardiem. 

Turklāt pēdējos gados tūristus šajās valstīs uzņem pat mūsu tautieši, kas iedzīvojušies Āfrikā. Tomēr, ja pat Latvijā pastaigā pa mežu jāuzmanās no lāča, kur nu vēl Melnajā kontinentā no turienes zvēriem – nesen Dienvidāfrikā zilonis sabradāja pat pieredzējušu dabas gidu. 

Kļūdās arī profesionāļi

Parasti Āfrikas savannā pārvietojas tikai ar auto, bet Gerijs Frīmens (65 gadi) šoreiz ar mazu – četru cilvēku – grupu izgāja pastaigā kājām savā privātajā safari parkā Limpopo provincē Dienvidāfrikas ziemeļos. Ceļā gadījās zilonis, kas sajutās apdraudēts un uzbruka. 

Lai apturētu sešas tonnas smagu saniknotu dzīvnieku, cilvēks ir bezspēcīgs. Tūristiem paveicās, bet smagi savainotais gids, ko viņi ienesa automašīnā, vairs nebija glābjams. Frīmena paziņas pauduši, ka viņš ļoti mīlēja ziloņus un izteicies, ka drīzāk ļautu sevi nogalināt, nekā nošautu kādu no tiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē