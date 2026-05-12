Latvijas basketbola līgas finālsērijā starp "Valmieru Glass VIA" un "Ventspili" pēc divām spēlēm neizšķirts 1:1, abām komandām spējot uzvarēt viesos. Trešais mačs trešdien Valmierā.
Pēc ļoti rezultatīvās pirmās spēles, kurā ventspilnieki pagarinājumā uzvarēja ar 115:112, arī otro abas komandas iesāka ar izcilu precizitāti un pirmajās desmit minūtēs kopā guva 60 punktus (30:30). "Ventspils" iesāka ar 5/10 tālmetienos, bet turpinājumā vairs nebija tik precīzi (visā spēle 10/38) un neturēja līdzi viesiem, par kuru pārsvaru otrajā puslaikā šaubas neradās. Valmierieši uzvarēja ar 101:79, spilgts atkal bija Dominiks Steņonis, iemetot 24 punktus un atdodot septiņas rezultatīvas piespēles. Zaudētājiem ar 21 punktu izcēlās Artūrs Ausējs. Ventspilnieki jau pirmajā spēlē traumas dēļ zaudēja Braientu Tomasu, kas ir vēl viens trieciens garajā galā, jo spēlēt nevar arī Edvards Mežulis. Cīņa rit līdz trim uzvarām.
Lieli prieki lietuviešiem – FIBA Čempionu līgas finālā, kas risinājās Spānijas pilsētā Badalonā, Viļņas "Rytas" papildlaikā ar 92:86 pārspēja Atēnu "AEK". Otrajā puslaikā mūsu kaimiņi atspēlējās no 20 punktu deficīta un nodrošināja savu trešo Eiropas līmeņa turnīra trofeju vēsturē (2005. un 2009. gadā uzvarēja ULEB Eirokausā). Interesanti, ka "Rytas" pārstāv leģendārā Šarūna Marčuļoņa dēls Augusts un pašreizējā Kauņas "Žalgira" galvenā trenera Toma Masjuļa dēls Gitis.
