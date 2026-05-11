LSM piedāvās plašu Eirovīzijas saturu televīzijā, radio un digitālajā vidē

2026. gada 11. maijs, 13:59
Atvara Liene pēc pirmā mēģinājuma uz Eirovīzijas skatuves.
Foto: Ekrānuzņēmums no "Instagram" profila @atvara.liene

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) šogad piedāvā daudzveidīgu Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa saturu — pusfinālu un fināla tiešraides, īpašus raidījumus un dokumentālo filmu par Latvijas pārstāvi Atvaru. Vienlaikus LSM paplašina klātbūtni digitālajā vidē, pievienojot Latvijas dalību interaktīvajā spēlē "Roblox", kur ikvienu gaida aizraujoša Eirovīzijas pieredze, informē uzņēmumā.

12. maijā plkst. 17 LSM.lv portāla "Instagram" un "TikTok" profilos tiešraidē no Vīnes būs skatāma intervija ar Atvaru. Skatītāji aicināti uzdot arī savus jautājumus.

Eirovīzijas pirmā pusfināla tiešraide — 12. maijā plkst. 22. LTV1 tiešraidi komentēs radio un televīzijas personība Toms Grēviņš, savukārt Latvijas Radio 5 — Eirovīzijas dzīļu pārzinātājs Mārtiņš Pabērzis.

Tiesības rīkot konkursu Austrija ieguva pēc tam, kad aizvadītajā gadā JJ ar dziesmu "Wasted Love" triumfēja konkursā Bāzelē. Konkursa rīkošanu pārņēmusi Austrijas sabiedriskā raidsabiedrība "ORF", kas par šī gada Eirovīzijas norises vietu izvēlējusies Vīni.

Šī gada jubilejas konkurss pulcēs Eiropas spilgtākos mūzikas talantus un skatītājiem piedāvās gan iespaidīgus priekšnesumus, gan īpašus svētku elementus par godu konkursa 70 gadu jubilejai.

Uz Austriju maija sākumā devusies arī Latvijas delegācija un Latvijas pārstāve Atvara, kura konkursā uzstāsies otrajā pusfinālā. Tas nozīmē, ka Latvijas skatītāji pirmajā pusfinālā balsošanā nepiedalīsies. Šajā vakarā uz skatuves kāps pārstāvji no Moldovas, Zviedrijas, Horvātijas, Grieķijas, Portugāles, Gruzijas, Somijas, Melnkalnes, Igaunijas, Izraēlas, Beļģijas, Lietuvas, Sanmarīno, Polijas un Serbijas.

Latvijas Televīzija 14. maijā plkst. 21.10 piedāvās dokumentālās filmas "Atvara. Ēnas otrā puse." pirmizrādi. Filmas režisore ir Liene Eicena, redaktors — Ēvalds Dukuls. Dokumentālais stāsts atklās Latvijas pārstāves Atvaras radošo ceļu — no bērnības un pirmajiem soļiem mūzikā līdz dalībai 70. Eirovīzijas dziesmu konkursā. Filmā īpaša uzmanība pievērsta ģimenes atbalstam, kas bijis nozīmīgs mākslinieces attīstībā, kā arī viņas darbam mūzikas industrijas aizkulisēs, rakstot dziesmas citiem māksliniekiem un meklējot savu unikālo balsi. Filma izgaismo arī vairāku gadu laikā uzkrāto profesionālo pieredzi un radošo izrāvienu, kas Atvaru aizvedis līdz Eiropas lielākajai muzikālajai skatuvei.

14. maijā plkst. 20 tiešraidē portālā LSM.lv kultūras un ziņu redaktori Dace Otomere un Edgars Zicāns sarunāsies ar dažādiem viesiem, lai atskatītos uz Eirovīzijas pirmo pusfinālu, pārrunātu Atvaras izredzes un citus notikumus, ar ko šogad izceļas dziesmu konkurss.

Eirovīzijas otrā pusfināla tiešraide — 14. maijā plkst. 22.

Šajā vakarā ar 9. kārtas numuru uz lielās Eirovīzijas skatuves kāps Atvara ar dziesmu "Ēnā".

Tiesības pārstāvēt Latviju Atvara ieguva pēc pārliecinošas uzvaras nacionālajā atlasē "Supernova 2026". Dziesma "Ēnā" turpina aizsākto tradīciju — Eirovīzijas konkursā lepni skan latviešu valoda, apliecinot tās spēju uzrunāt klausītājus visā pasaulē. Arī šo tiešraidi LTV1 komentēs Toms Grēviņš, bet Latvijas Radio 5 — Mārtiņš Pabērzis.

Šajā pusfinālā arī skatītājiem Latvijā būs iespēja iesaistīties balsojumā un atbalstīt savus favorītus ceļā uz Eirovīzijas finālu. Otrajā pusfinālā uzstāsies arī Bulgārija, Azerbaidžāna, Rumānija, Luksemburga, Čehija, Armēnija, Šveice, Kipra, Dānija, Austrālija, Albānija, Malta, Norvēģija un Ukraina.

Eirovīzijas dziesmu konkursa fināla dienā 16. maijā

Stundu pirms 70. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināla skatītāji un klausītāji aicināti uz īpašu tiešraides raidījumu "Iešūpo Eirovīziju!", kas pirmo reizi vienlaikus būs gan Latvijas Radio 5, gan LTV1 kanālā. Raidījumu vadīs radio personība un grupas "Citi Zēni" mūziķis Jānis Pētersons.

Tiešraides laikā skatītāji varēs ielūkoties konkursa aizkulisēs un sekot līdzi Latvijas pārstāves Atvaras ceļam no "Supernovas" līdz lielajai Eirovīzijas skatuvei. Par norisēm Vīnē stāstīs Ēvalds Dukuls. Šī gada spilgtākos priekšnesumus, konkursa tendences un ģeopolitisko norišu ietekmi uz Eirovīziju apspriedīs scenogrāfs Artūrs Analts, LaIPA izpilddirektore Liena Edvardsa, influencere un mūziķe Nansija Garkalne, kā arī kaislīgs Eirovīzijas fans un Latvijas Radio 5 personība Mārtiņš Pabērzis.

Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa fināla tiešraide sāksies plkst. 22. Notikumus uz Eirovīzijas lielās skatuves Vīnē LTV1 komentēs Toms Grēviņš un Ketija Šēnberga, bet Latvijas Radio 5 — Mārtiņš Pabērzis. Šogad gaidāms muzikāli piesātināts fināls — konkursā mūsdienīgi popmūzikas ritmi mīsies ar personīgām un spēcīgām balādēm. Jau zināms, ka vieta finālā nodrošināta tā dēvētajam "Lielajam četriniekam": Francijai, Vācijai, Itālijai un Apvienotajai Karalistei, kā arī iepriekšējā gada uzvarētājai Austrijai.

Tāpat ikvienam ir iespēja piedzīvot Eirovīzijas atmosfēru interaktīvā vidē — digitālajā platformā Roblox. LSM, paplašinot Eirovīzijas saturu un stiprinot klātbūtni jauniešiem ierastajā digitālajā vidē, šogad iesaistās Roblox platformā kā daļa no Eirovīzijas dziesmu konkursa digitālās pieredzes. No 5. maija lietotājiem ir pieejama aizraujoša interaktīva vide ar aktivitātēm un mini spēlēm, kas ļauj konkursu piedzīvot jaunā formātā.

Skatītāji aicināti sagatavoties aktīvai līdzi jušanai un balsošanai! Arī šogad Latvijā par otrā pusfināla dalībniekiem un par finālistiem varēs balsot ne tikai zvanot un sūtot īsziņas, bet arī Eirovīzijas dziesmu konkursa lietotnē (Eurovision Song Contest app) un vietnē www.esc.vote. Pusfinālā balsošana sāksies pēc pēdējās dziesmas izskanēšanas, savukārt lielajā finālā — jau īsi pirms pirmās dziesmas. Kā ierasts, par Latvijas priekšnesumu Latvijā balsot nevarēs.

Portālā LSM.lv var izlasīt par visu šī gada dalībnieku dziesmām, sagatavoties Eirovīzijas bingo un balsošanai, skatīt krāšņās foto galerijas, pārbaudīt savas zināšanas un noskaidrot, kā Eirovīziju 70 gadu laikā ietekmējusi politika.

Šī gada 14. februāra tiešraidē par LSM dziesmu konkursa "Supernova" uzvarētāju kļuva Atvara ar dziesmu "Ēnā", iegūstot iespēju pārstāvēs Latviju 70. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Austrijas pilsētā Vīnē.

Saturs pieejams arī satura atskaņotājā REplay.lv.

"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.

