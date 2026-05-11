LSM piedāvās plašu Eirovīzijas saturu televīzijā, radio un digitālajā vidē

Latvijas Sabiedriskais medijs (LSM) šogad piedāvā daudzveidīgu Starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa saturu — pusfinālu un fināla tiešraides, īpašus raidījumus un dokumentālo filmu par Latvijas pārstāvi Atvaru. Vienlaikus LSM paplašina klātbūtni digitālajā vidē, pievienojot Latvijas dalību interaktīvajā spēlē "Roblox", kur ikvienu gaida aizraujoša Eirovīzijas pieredze, informē uzņēmumā.
12. maijā plkst. 17 LSM.lv portāla "Instagram" un "TikTok" profilos tiešraidē no Vīnes būs skatāma intervija ar Atvaru. Skatītāji aicināti uzdot arī savus jautājumus.
Eirovīzijas pirmā pusfināla tiešraide — 12. maijā plkst. 22. LTV1 tiešraidi komentēs radio un televīzijas personība Toms Grēviņš, savukārt Latvijas Radio 5 — Eirovīzijas dzīļu pārzinātājs Mārtiņš Pabērzis.
Tiesības rīkot konkursu Austrija ieguva pēc tam, kad aizvadītajā gadā JJ ar dziesmu "Wasted Love" triumfēja konkursā Bāzelē. Konkursa rīkošanu pārņēmusi Austrijas sabiedriskā raidsabiedrība "ORF", kas par šī gada Eirovīzijas norises vietu izvēlējusies Vīni.
Šī gada jubilejas konkurss pulcēs Eiropas spilgtākos mūzikas talantus un skatītājiem piedāvās gan iespaidīgus priekšnesumus, gan īpašus svētku elementus par godu konkursa 70 gadu jubilejai.
Uz Austriju maija sākumā devusies arī Latvijas delegācija un Latvijas pārstāve Atvara, kura konkursā uzstāsies otrajā pusfinālā. Tas nozīmē, ka Latvijas skatītāji pirmajā pusfinālā balsošanā nepiedalīsies. Šajā vakarā uz skatuves kāps pārstāvji no Moldovas, Zviedrijas, Horvātijas, Grieķijas, Portugāles, Gruzijas, Somijas, Melnkalnes, Igaunijas, Izraēlas, Beļģijas, Lietuvas, Sanmarīno, Polijas un Serbijas.
Latvijas Televīzija 14. maijā plkst. 21.10 piedāvās dokumentālās filmas "Atvara. Ēnas otrā puse." pirmizrādi. Filmas režisore ir Liene Eicena, redaktors — Ēvalds Dukuls. Dokumentālais stāsts atklās Latvijas pārstāves Atvaras radošo ceļu — no bērnības un pirmajiem soļiem mūzikā līdz dalībai 70. Eirovīzijas dziesmu konkursā. Filmā īpaša uzmanība pievērsta ģimenes atbalstam, kas bijis nozīmīgs mākslinieces attīstībā, kā arī viņas darbam mūzikas industrijas aizkulisēs, rakstot dziesmas citiem māksliniekiem un meklējot savu unikālo balsi. Filma izgaismo arī vairāku gadu laikā uzkrāto profesionālo pieredzi un radošo izrāvienu, kas Atvaru aizvedis līdz Eiropas lielākajai muzikālajai skatuvei.
14. maijā plkst. 20 tiešraidē portālā LSM.lv kultūras un ziņu redaktori Dace Otomere un Edgars Zicāns sarunāsies ar dažādiem viesiem, lai atskatītos uz Eirovīzijas pirmo pusfinālu, pārrunātu Atvaras izredzes un citus notikumus, ar ko šogad izceļas dziesmu konkurss.