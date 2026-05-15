Ekspresīvā Jesica Zundovska šovā "Slavenības. Bez filtra" beidzot ir īstenojusi savu ieceri par pēcpuses formas uzlabošanu un palielināšanu. Pēc aizvadītās ķirurģiskās manipulācijas ir pienācis brīdis novērtēt vizuālās pārmaiņas.
Vēl esot slimnīcā, medtūrisma koordinatore Irēna klientei demonstrēja video no operācijas zāles. Tur Jesicas jaunās aprises bija iemūžinātas mākslinieciskā manierē, fonā skanot opermūzikai. Abas dāmas bija gandarītas par redzēto, nodēvējot rezultātu par "saldu bulciņu".
Lai gan atveseļošanās periods pēc tauku atsūkšanas jeb liposakcijas tiek raksturots kā ārkārtīgi smags un sāpīgs process, Jesica demonstrē lielu izturību un par diskomfortu nesūdzas. Liposakcijas rezultātā iegūtie tauki tika ievadīti gan sēžamvietā, gan sejā. Jau nākamajā rītā viņa atklāja, ka ir uzsākusi kustību terapiju, un ka izmanto speciālu palīglīdzekli sēdēšanai.
Pamostoties no narkozes, Jesica savas sajūtas par paveikto darbu raksturoja šādi: "Es staigāšu plika apkārt šajā vasarā! Dakteris ir pacenties. Viss jau bija satriecošs jau līdz šim, bet nu tagad! Ja iepriekš bija desmit, tad tagad ir vienpadsmit ar treknu plusiņu!"
