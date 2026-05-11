Mazumtirgotājs SIA "Lidl Latvija" no nākamās nedēļas pagarinās veikalu darba laiku, informēja uzņēmumā.
No nākamās nedēļas daļa veikalu darbu sāks plkst. 7, kā arī daļa veikalu strādās līdz plkst. 22.30.
Turpmāk "Lidl" veikali Rīgā, izņemot veikalus Tēriņu ielā, Krasta ielā, Prūšu ielā, Latgales ielā un Lāčplēša ielā, strādās katru dienu no plkst. 7.30 līdz 22.
Savukārt no plkst. 7 līdz 22.30 turpmāk strādās "Lidl" veikals Ogrē, Kalna prospektā, bet no plkst. 7 līdz 22 strādās "Lidl" veikali Salaspilī, Skolas ielā, Jelgavā, Dobeles šosejā un Rīgas ielā, kā arī Daugavpilī, 18. novembra ielā un Cietokšņa ielā.
Pārējos kompānijas veikalos darba laiks no pirmdienas līdz svētdienai turpmāk būs no plkst. 7.30 līdz 22, atsakoties no līdzšinējā modeļa, kad darba laiks svētdienās atšķīrās.
Informācija uzņēmuma mājaslapā liecina, ka patlaban "Lidl Latvija" veikalu darba laiks no pirmdienas līdz sestdienai ir no plkst. 7.30 līdz 22, bet svētdienās no plkst. 8 līdz 22.
"Lidl Latvija" pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. marta līdz 2025. gada 28. februārim, strādāja ar 460,87 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,1% mazāks nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saistībā ar ieguldījumiem veikalu ķēdes attīstībā pieauga par 24,6% un sasniedza 18,466 miljonus eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 365,5 miljoni eiro. "Lidl Latvija" vienīgais īpašnieks ir Vācijas "LSTR-11 GmbH".
