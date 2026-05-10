Kanāla STV Pirmā! sarunu raidījumā “Dāmas ar Drāmu” viedokļos dalījās trīs sabiedrībā zināmas sievietes - komunikācijas jomas eksperte Linda Curika, juriste Ieva Brante un teātra vadītāja Dana Bjorka. Sarunas centrālais temats bija Eiropas Parlamenta centieni precizēt izvarošanas definīciju, meklējot skaidras robežas tam, kā identificēt labprātīgu piekrišanu seksuālām attiecībām.
Linda Curika vērsa uzmanību uz jēdzienu "entuziastiskā piekrišana", kas viņas paziņu lokā tiek bieži apspriests. Tas ietver atziņu, ka sākotnējā piekrišana nav beztermiņa – cilvēka vēlmes procesa laikā var mainīties. Viņa arī piebilda, ka Eiropas politiķu vidū par šo tēmu valdīja karstas debates un vienotas izpratnes trūkums.
Dana Bjorka uzsvēra likuma būtību: jebkuram ir tiesības pārdomāt jebkurā mirklī. Viņas interpretācijā "klusēšana nenozīmē jā", pat ja iepriekš zaļā gaisma tikusi dota. Reaģējot uz Ievas Brantes provokatīvo jautājumu par to, vai par katru pieskārienu tagad jālūdz atļauja, Bjorka aicināja nejaukt sadzīviskas situācijas ar smagiem pārkāpumiem.
"Nerunāsim par ģimenēm, kur viss ir labi. Ja mēs gribam šo tēmu tā kā, kā saka, humorizēt, arī mēs varam runāt ne tikai par sievietēm, bet arī par vīriešiem un tamlīdzīgi. Šeit jau runa ir par tiem gadījumiem, kad cilvēks, vai tā būtu sieviete vai vīrietis, tiek izmantots. Drastiski izmantots," skaidro Dana.
Kā piemērus viņa minēja šausminošus gadījumus par sievu izmantošanu miegā, kas tiek fiksēta video, kā arī fizisku un emocionālu piespiešanu. Brante savukārt skaidroja, ka viņas provokācija bija vērsta uz sabiedrības aizspriedumu atkailināšanu, lai "nodemonstrēt, cik nejēdzīga norma šī ir", jo joprojām dominē mīts, ka laulības gultā vardarbība nav iespējama. "Laulība – tā nav atļauja līdz mūža beigām darīt, ko tu gribi un kā tu iedomājies," strikta ir Ieva.
Sarunas dalībnieces analizēja arī upura uzvedību kritiskos brīžos. Ieva Brante skaidroja, ka sasalšana, šoks vai bailes bieži tiek kļūdaini interpretēti kā piekrišana. Viņa noraidīja upuru vainošanu par nepretošanos: "Klusēšana nekādā gadījumā nevar un nedrīkst būt piekrišana," uzsvēra juriste, kritizējot arī audzināšanas modeļus, kur meitenēm liek justies parādā par vīrieša uzmanības apliecinājumiem.
Linda Curika papildināja, ka daudzas sievietes nodarbojas ar seksu pret savu gribu tikai aiz bailēm tikt pamestām. "Vīrietim pienākas sekss, viņam vajag daudz seksa. Tur ir tas jautājums – cik lielā mērā sievietes bieži vien to dara tādēļ, ka tas ir tāds kā viņu pienākums," spriež Linda.
Linda dalījās ar personīgu stāstu no skolas gadiem, ilustrējot, cik zema ir izpratne par robežām: "Jauniešiem ir ļoti švaka izpratne par piekrišanu." Viņa atcerējās situāciju, kad puisis mēģināja viņu izmantot pēc tam, kad bija piedzirdījis. No akta viņu glāba tikai fizioloģiska reakcija – viņa puisi apvēma. Taču apkārtējo reakcija bija nevis nosodījums vīrietim, bet gan ņirgāšanās par Lindu gadiem ilgi.
"Bija nulle izpratnes par to, ka tas, ko viņš darīja, galīgi nav okei. Jā, man viņš patika, es biju izrādījusi simpātijas, varbūt pabučojusies, bet nu seksam es nebiju gatava nekādā veidā. Turklāt es biju ne visai adekvātā stāvoklī. Un man liekas, šī te izpratne baigi nav mainījusies – es skatos, ko manas pusaugu meitas stāsta par zēniem," atzina Curika.
Diskusijas noslēgumā iezīmējās viedokļu sadursme par vīriešu un sieviešu lomu vardarbībā. Dana Bjorka pauda bažas, ka jaunā likumdošana varētu tikt izmantota viltus apsūdzībām: "Lai Dievs dod, lai tāds likums neuzrunā tāda tipa meitenes izmantot šādu likumu sev par labu, bet par ļaunu cilvēkam, kurš neko viņai nav izdarījis. Par to arī būtu vērts runāt."
Linda kategoriski nepiekrita, apgalvojot, ka varmākas gandrīz vienmēr ir vīrieši, savukārt Dana atgādināja par sieviešu veiktiem noziegumiem, uzskatot, ka vainot tikai vienu dzimumu ir netaisnīgi. Dana rezumēja savu nostāju: "Es no savas domas neatkāpšos – nav tā, ka sieviete apriori ir eņģelis un vīrietis apriori ir tirāns." Viņasprāt, katrs incidents ir jāvērtē individuāli, nekļūstot par subjektīvu pieņēmumu ķīlniekiem.
