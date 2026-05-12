Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ārlietu ministri pirmdien vienojušies par papildu sankcijām pret ebreju kolonistiem Rietumkrastā, paziņojusi bloka augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kallasa.
Ministri vienojušies arī par jaunām sankcijām pret palestīniešu teroristiskā grupējuma "Hamās" vadošajām figūrām, sociālās saziņas vietnē "X" pavēstīja Kallasa, nevienu konkrētu personu vārdā nesaucot. Tikmēr Izraēlas ārlietu ministrs Gideons Sārs "X" paziņojis, ka "Izraēla kategoriski noraida lēmumu pakļaut sankcijām Izraēlas pilsoņus un organizācijas".
"Eiropas Savienība izvēlējusies patvaļīgā un politiskā manierē bez jebkāda pamatojuma pakļaut Izraēlas pilsoņus un organizācijas sankcijām to politisko uzskatu dēļ,"
uzsvēris Sārs.
Pirmdienas lēmums ievada tikai juridisko procedūru galīgā lēmuma pieņemšanai, un tas nozīmē, ka sankcijas stāsies spēkā tikai nākotnē. Ieceri pakļaut sankcijām Izraēlas fiziskās un juridiskās personas, kas iesaistītas ebreju apmetņu paplašināšanā Rietumkrastā un Austrumjeruzalemē, līdz šim bloķēja Ungārija. Taču pirms ministru sanāksmes Kallasa atzina, ka joprojām starp dalībvalstīm nav konsensa tālejošāku pasākumu vēršanai pret Izraēlu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu