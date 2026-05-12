Kanāriju salās noenkuroto hantavīrusa skarto kruīza kuģi "Hondius" atbilstoši varasiestāžu teiktajam pirmdien bija jāatstāj visiem pasažieriem un apkalpes locekļiem.
Spānijai piederošajā Tenerifē kruīza kuģis ieradās ar 147 cilvēkiem uz klāja. To vidū ir 94 pasažieri no 19 valstīm, pavēstījušas Spānijas veselības iestādes. Pirms cilvēku evakuēšanas uz kuģa ieradās mediķi, kuri pasažieriem un apkalpes locekļiem veica testus, pavēstījusi Spānijas veselības ministre Monika Garsija. Zināms, ka vairākiem Tenerifē nonākušajiem konstatēts bīstamais vīruss. Pēc nonākšanas krastā cilvēki ar autobusiem nogādāti lidostā, no kurienes viņi repatriēti uz savām mītnes valstīm. Tur viņus paredzēts ievietot karantīnā. Ar hantavīrusu tiek saistīta trīs kuģa pasažieru nāve, vēl vairāki saslimušie iepriekš tika evakuēti no kuģa. Kuģa operators paziņojis, ka "Hondius" pēc tam ar atlikušajiem apkalpes locekļiem dosies uz Roterdamu Nīderlandē.
