Patiesībā doma par Balvu novada apmeklējumu šoreiz sākās ar ziņu, ka autopārvadātājs "Ecolines" no 18. aprīļa visā Latvijā slēdz visus savus pasažieru reisus reģionālajos maršrutos Latvijā, Balvu novadu ieskaitot.
It kā nekas jauns, zinot, ka no Rīgas tālākos novados tiek slēgtas skolas, pasta nodaļas, aptiekas un citi pakalpojumi. Te viens komersants pārregulētajā valsts dotēto reģionālo pārvadājumu tīklā netiek galā ar savu biznesu, vietā tak nākšot cits! Uz komerciāliem pamatiem balstītos maršrutos starp valstspilsētām, piemēram, Rīga–Ventspils, tā arī notika. Bet austrumu pierobežā ir cita situācija. "Ecolines" dzeltenajiem divstāvu autobusiem ar Eiropas līmeņa komfortu pasažieriem maršruts Rīga–Balvi jau vairāk nekā gadu bija pagarināts uz pavisam tuvu Krievijas robežai esošo Baltinavu. Vietā, kur viss pamazām apdziest, dzeltenais autobuss savā ziņā bijis kā cerību stariņš, ka viss vēl tik bēdīgi tomēr nav.
Bet nu kārtējā vilšanās, atgriešanās realitātē, ieskatīšanās spogulī – saucam, kā gribam. No sociālo mediju dzīlēm par Baltinavas situāciju uznira arī kāds skaudrs ieraksts: "Jau atkal kārtējā prieka vēsts! Drīz pēc tam, kad Evika Siliņa tautai ieteica no automašīnām pārsēsties uz autobusiem, "Ecolines" autobusu maršruti visā Latvijā slēgti, sākot ar 18. aprīli! Forši, vai ne?! Sevišķi ņemot vērā faktu, ka reģionos liela daļa iedzīvotāju strādā, mācās un apmeklē ārstus tālu no savām dzīvesvietām. Lauku skolas jau ir slēgtas, un sāk slēgt mazpilsētu skoliņas. Maršrutā Rīga–Baltinava "Ecolines" autobusi vairs nekursēs. Ko tas nozīmē Baltinavai? Vēl straujāku izmiršanu un aizbraukšanu pavisam. Jau tagad daudzi skolēni no Baltinavas pēc 9. klases ir devušies mācīties uz Rīgu, jo vidusskolas Kārsavā un Rekovā arī plāno slēgt. Visi nopietnie ārsti ir Rīgā. Reģionos labi ja vēl vari dabūt recepti un nosūtījumu. Īsāk sakot, reģioni tiek nogriezti nost no Rīgas un Pierīgas, kas vēl ir vienīgā vieta Latvijā, kur dzīve daudzmaz turas. Taču tauta kā jau parasti samierināsies un kārtējo krupi norīs. Drausmīgi tas viss!" savā tīmekļa kontā bija ierakstījusi baltinaviete Līga Slišāne, turpinājumā arī ar daudz stiprākiem vārdiem. Tādēļ kļuva skaidrs – cilvēks novests tik tālu, ka grib izteikties. Jāuzklausa.
Mazpilsētās un ciemos – kā pēc komandantstundas