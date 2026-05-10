Vairāk nekā pusmiljons nelegālo imigrantu Lībijā gaida iespēju nokļūt Eiropā, svētdien televīzijas intervijā paziņojis Grieķijas migrācijas ministrs Tans Plevris.
Viņaprāt, šo nelegālo imigrantu skaits varētu būt 550 000.
Atēnas sadarbojas ar Eiropas Savienības (ES) robežapsardzības aģentūru "Frontex" un Lībijas varasiestādēm, lai apkarotu cilvēku kontrabandistu bandas, konstatētu viņu peldlīdzekļus, vēl pirms tie devušies ceļā, un bloķētu to atbraukšanu no krasta, norādīja Plevris.
Svētdien Grieķijas krasta apsardze Krētas dienvidu piekrastē pārtvērusi divus kuģus ar 125 nelegālajiem imigrantiem, ziņo Grieķijas sabiedriskais radio.
Ņemot vērā maigos laika apstākļus reģionā, krasta apsardze sagaida, ka Lībijas krastus atstājuši arī citi nelegālo imigrantu kuģi.
ANO bēgļu aģentūra UNHCR lēš, ka pērn Grieķijas salas pa jūru sasnieguši aptuveni 42 000 nelegālo imigrantu, kas tādējādi iekļuvuši Eiropas Savienībā (ES).
