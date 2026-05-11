Dienas sākums Taianas pilsētā “Četri uz koferiem” ceļotājiem – mūziķim Valteram Pūcem, šefpavāram Mārim Jansonam un dziedātājām Dinārai Rudānei un Emīlijai Bērziņai – solījās būt visnotaļ mierīgs, taču negaidīti pārvērtās mulsinošā detektīvstāstā. Galvenais jautājums nebija par apskates objektiem, bet gan par to, kur piepeši izgaisusi Valtera ceļasoma ar visām viņam piederošajām mantām.
Plānotais brauciens ar ātrvilcienu sākās ar loģistikas risināšanu. Kamēr grupas vadītājs Māris organizēja transportu, Valters attapās neapskaužamā situācijā – viņa bagāža bija burtiski izgaisusi. Viņš vērsās pie saviem biedriem ar tiešu jautājumu: "Eu, kur ir mans koferis? Klau, jūs paņēmāt manu koferi?"
Šis misēklis pamatīgi saniknoja Māri, kurš jau bija ērti iekārtojies taksometrā. Viņa reakcija bija asa un neslēpta: "B*e, nu, Valter!" Abi vīrieši tūlīt metās pārmeklēt abu automašīnu bagāžas nodalījumus, taču veltīgi – kofera tur nebija. Pārmeklēšana turpinājās viesnīcas foajē, taču arī tur valdīja tukšums. Valters vēlāk neslēpa savu izmisumu par zaudēto iedzīvi: "Man pazūd koferis un tajā koferī ir pilnībā visas manas drēbes! Nu, izņemot tās, kas ir man virsū."
Situācija kļuva arvien dīvaināka, jo loģiska izskaidrojuma bagāžas pazušanai nebija. Valters notiekošo komentēja īsi: "Kas par sviestu?" Kamēr citi ieteica vēlreiz pārbaudīt jau apskatītās vietas, mūziķis bija pārliecināts par sliktāko scenāriju: "Kāds ir savācis manu koferi!"
Māris vēlāk atzina, ka šis brīdis bijis emocionālākais visā ceļojuma laikā, liekot zaudēt ierasto mieru. Risinājumu rada Dināra, kura sazinājās ar otru grupas daļu – filmēšanas komandu, kas jau bija ceļā uz staciju citā auto. Valters vēlreiz izmisušā balsī paziņoja: "Mans koferis ir pazudis!"
Izrādījās, ka vainojama vienkārša pārskatīšanās – kāds no filmētājiem Valtera somu noturēja par operatora tehnikas kasti un ielika savā taksometrā. Kad beidzot visa grupa atkal satikās dzelzceļa stacijā, spriedze noplaka. Māris, mēģinot izlīdzināt iepriekšējo asumu, draudzīgi uzrunāja Valteru: "Valter, kur ir tavs čemodāns? Es jau uzbļāvu uz tevi!"
Lai gan filmēšanas grupas auto galamērķī nonāca pēdējais, galvenais bija rezultāts – bagāža tika atgūta. Pēc rīta satraukuma slavenības varēja mierīgi ieņemt vietas vilcienā, lai dotos četru stundu braucienā uz nākamo pieturpunktu – Sudžou.
