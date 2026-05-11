Uz tradicionālā tirkīzzilā paklāja pulcējoties visu dalībvalstu pārstāvjiem, tostarp Latvijas pārstāvei Atvarai, Austrijas galvaspilsētā Vīnē 10. maijā oficiāli sākusies 2026. gada Eirovīzijas nedēļa.
Jau vēstīts, ka dziedātāja devusies uz Austrijas galvaspilsētu Vīni, kur notiks "Eirovīzijas" dziesmu konkurss. 70. starptautiskajā dziesmu konkursā Atvara Liene Latviju pārstāvēs otrajā pusfinālā.
Pēc pirmā mēģinājuma uz konkursa lielās skatuves Vīnē Atvara sacīja: "Es tikko nokāpu no skatuves… Ak, Dievs, tā ir milzīga privilēģija to visu piedzīvot. Skatuve ir milzīga, emocijas ir neaprakstāmas… Es vienkārši gribu pateikt visiem paldies par lielo atbalstu. Dziesmas vēstījums ir par izkāpšanu no savām ēnām, un es ceru iedvesmot jūs un apkārtējos cilvēkus izkāpt no šīm ēnām."
Jau vēstīts, ka Atvaras dziesma Eirovīzijas konkursā izskanēs otrajā pusfinālā.
Tajā kopā ar Latviju šogad piedalīsies arī Armēnija, Rumānija, Šveice, Azerbaidžāna, Luksemburga, Bulgārija, Čehija, Albānija, Dānija, Kipra, Norvēģija, Malta, Austrālija un Ukraina. Otrais pusfināls notiks 14. maijā, bet fināls — 16. maijā.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.