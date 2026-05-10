Bijušais ASV prezidents Baraks Obama atzinis, ka viņa iesaistīšanās politikā pēc aiziešanas no prezidenta amata ir radījusi spriedzi attiecībās ar sievu Mišelu Obamu. Intervijā žurnālam "The New Yorker" viņš norādīja, ka sabiedrības un partijas spiediens aktīvāk komentēt pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa rīcību un pieeju politikai viņu vairākkārt ir atgriezis publiskajā telpā, lai gan pats to ne vienmēr būtu izvēlējies.
Obama skaidro, ka šī situācija ietekmē arī ģimenes dzīvi. "Tas rada reālu spriedzi mūsu mājās, un tas viņu sarūgtina," viņš sacīja par sievas attieksmi. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka Mišela vēlētos redzēt viņu vairāk koncentrējamies uz privāto dzīvi.
Bijušais prezidents atgādināja, ka pēc aiziešanas no Baltā nama viņš nav pilnībā distancējies no politikas. Viņš turpinājis atbalstīt Demokrātu partijas kandidātus vēlēšanās, piedalījies kampaņās un dažādos politiskos procesos. Tomēr Obama uzsver, ka apzināti izvairās no ikdienas politiskās komentēšanas. "Ja es uzvestos kā komentētājs, tad es vairs nebūtu politisks līderis," viņš skaidroja.
Obama arī atzina, ka sabiedrībā pastāv dažādi viedokļi par viņa lomu pēc prezidentūras. Daļa vēlētāju vēlētos redzēt viņu aktīvāk iesaistāmies, savukārt citi uzskata, ka viņam būtu jāpaliek fonā.
Vienlaikus viņš norādīja, ka turpina darboties arī ārpus tradicionālās politikas — sadarbojoties ar mediju platformām, veidojot saturu un uzrunājot jaunākas auditorijas. Pēc Obamas domām, mūsdienās politiskā ietekme bieži vien izpaužas ne tikai klasiskajās kampaņās, bet arī spējā sasniegt cilvēkus dažādos informācijas kanālos.
Neskatoties uz spriedzi ģimenē, Obama uzskata, ka sabiedrības interese par viņa aktivitātēm ir pozitīvs signāls.
