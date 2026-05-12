"Progresīvie" kritiski vērtē premjeres Evikas Siliņas ("JV") "nespēju atbildīgi vadīt valdību, rupji pārkāpjot koalīcijas līgumu", pirmdien preses konferencē sacīja "Progresīvo" līdzpriekšsēdētājs Andris Šuvajevs.
Tā bija viņa reakcija uz aizvadītās svētdienas notikumiem, kad premjere paziņoja par aizsardzības ministra Andra Sprūda ("Progresīvie") atbrīvošanu no amata. "Progresīvajiem" neesot saprotams, kāpēc "notika tāda haotiska skriešana svētdienas vakarā", ja pirmdien bija plānota premjeres un aizsardzības ministra tikšanās. "Progresīvie" turpmākos lēmumus pieņems pēc frakcijas tikšanās ar E. Siliņu, uz kuru partija valdības vadītāju aicina trešdien.
Ministru nomaiņa nav nekas neparasts. To piedzīvojušas daudzas valdības – arī E. Siliņas valdībā ir nomainīti vairāki ministri. Taču neparasts ir veids, kādā svētdien amatu zaudēja aizsardzības ministrs A. Sprūds, kuram premjere E. Siliņa izteica neuzticību īsi pirms ministra paziņojuma par atkāpšanos. "Progresīvo" līderis A. Šuvajevs šo ziņu esot uzzinājis no sociālajiem medijiem, nevis 48 stundas pirms paziņojuma, kā to nosaka koalīcijas līgums. Neievērojot šo valdības partiju sadarbības dokumentu, ko gan iepriekš jau vairākkārt ir pārkāpusi ZZS, E. Siliņa izlēma arī par nākamo ministra kandidātu aicināt NBS pulkvedi Raivi Melni, kurš kopš februāra ir viņas ārštata padomnieks. Arī šis paziņojums atšķīrās no agrākās prakses, kad atbildības jomu pārdale tika saskaņota ar partneriem. Premjere kopā ar ministra kandidātu R. Melni plāno apmeklēt Saeimas frakcijas un ierasties arī pie "Progresīvajiem".