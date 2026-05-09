Singapūrā ieviestas jaunas vadlīnijas skolēnu disciplinēšanai, kas paredz iespēju piemērot fizisku sodu zēniem, kuri pieķerti citu skolēnu pazemošanā vai vardarbīgā uzvedībā, tostarp kibermobingā, vēsta ārvalstu mediji. Parlaments šonedēļ apsprieda jauno pieeju, kas ir daļa no valsts izstrādātās mobinga izskaušanas stratēģijas.
Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem zēniem varēs piemērot no viena līdz trim sitieniem ar rīksti. Šādu sodu paredzēts izmantot tikai kā galējo līdzekli nopietnu pārkāpumu gadījumos, kad citas disciplinārās metodes nav devušas rezultātu.
Noteikumi attieksies uz zēniem no deviņu gadu vecuma.
Singapūras izglītības ministrs Desmonds Lī parlamentā norādīja, ka fiziska sodīšana skolās netiks izmantota automātiski. "Mūsu skolas izmanto rīksti kā disciplināru līdzekli tikai tad, ja citi pasākumi ir nepietiekami, ņemot vērā pārkāpuma nopietnību," sacīja ministrs. Viņš uzsvēra, ka sodīšana notiks saskaņā ar stingriem drošības protokoliem — tā būs jāsaskaņo ar skolas direktoru, un sodu drīkstēs izpildīt tikai pilnvaroti pedagogi.
Izglītības ministrija skaidro, ka skolās tiks vērtēts arī skolēna briedums un tas, vai šāds sods palīdzēs viņam apzināties nodarītā nopietnību. Pēc soda piemērošanas skolām būs pienākums sekot līdzi skolēna labsajūtai un progresam, kā arī vajadzības gadījumā nodrošināt konsultācijas.
Meitenēm fiziski sodi netiks piemēroti.
Viņām paredzētas citas disciplinārās sankcijas, piemēram, aizturēšana pēc stundām, īslaicīga atstādināšana no mācībām vai uzvedības novērtējuma pazemināšana. Singapūras amatpersonas norāda, ka valsts kriminālprocesa likumi aizliedz piemērot rīkstes sodu sievietēm.
Jaunās vadlīnijas izstrādātas pēc vairākām skaļām mobinga epizodēm Singapūras skolās, kas pēdējā gada laikā raisīja plašas diskusijas sabiedrībā. Varasiestādes uzskata, ka stingrāka disciplīna palīdzēs mazināt vardarbību skolēnu vidū.
Vienlaikus cilvēktiesību organizācijas asi kritizējušas iecerēto pieeju. Organizācija "Amnesty International" norādījusi, ka fiziska sodīšana ir pazemojoša un vardarbīga metode, kurai nevajadzētu tikt izmantotai pret bērniem. Savukārt Pasaules Veselības organizācija pērn publicētā ziņojumā secināja, ka pastāv pārliecinoši zinātniski pierādījumi par fizisku sodu kaitīgumu bērnu veselībai un attīstībai.
Fiziska sodīšana Singapūrā saglabājusies kopš britu koloniālā perioda, un tā joprojām tiek izmantota ne tikai skolās, bet arī krimināltiesību sistēmā. Varasiestādes gan uzsver, ka šāda pieeja kalpo kā efektīvs atturēšanas līdzeklis pret nopietniem pārkāpumiem un vardarbību.
Aptauja
Kā Stambulas konvencijas ratificēšana jūsuprāt ietekmējusi situāciju ar vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenēs Latvijā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu